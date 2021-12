Notte piena al GF Vip 6: cosa è successo dopo la puntata? Tre sembrano essere gli eventi di maggiore interesse per il pubblico. Il primo riguarda Lulù Selassié che non è stata minimamente calcolata dal suocero, il papà di Manuel. Franco Bortuzzo ha menzionato più di una colonna portante nella Casa del figlio senza mai dare minima importanza alla giovane Lulù. Alla fine è stato Signorini a chiedere un commento al suo ospite, che si è limitato a dire che se Manuel è felice anche loro lo sono. Dopo la puntata, Lulù ha commentato l’accaduto ma pare essere tranquilla perché Manuel le ha riferito che quando ha parlato con il papà in confessionale – le telefonate prima del resto o vado – il signor Bortuzzo avrebbe detto di essere contento di Lulù.

Ciò che si è intuito da fuori, vedendo anche le mosse social del papà di Manuel, è ben altro ma adesso che Bortuzzo sembra sereno magari hanno cambiato idea anche a casa. Nel frattempo c’è stato un risvolto inaspettato, un vero colpo di scena: Gianmaria Antinolfi ha chiuso con Sophie Codegoni! L’imprenditore si è detto stufo di vivere in un limbo, di non capire perché a volte Sophie lo bacia e a volte gira la testa, così ieri dopo l’ha puntata le ha parlato e l’ha scaricata. Il motivo? Pare sia stanco dell’indecisione della ragazza e pensa che se nulla è scattato finora allora nulla scatterà.

Dalle parole riportate da Biccy, Gianmaria ha detto a Sophie che non gli piace fare avanti e indietro nel rapporto. “Si vede che non provi qualcosa in più. Va benissimo, ma proprio perché ho visto che non scatta allora basta”, ha aggiunto. Pare avesse intenzione di parlarle già prima della puntata, era un po’ pensieroso ma forse il nuovo triangolo, o possibile tale, con Basciano lo ha spinto a prendere questa decisione:

“Ti assicuro che è meglio se restiamo amici, amici come prima. Ci abbiamo provato, ma o scatta o non scatta. Sono sereno e tranquillo, ma penso sia inutile insistere. Dormiamo insieme, ci coccoliamo, ci baciamo, poi non ci baciamo più, io non voglio scervellarmi per capire le tue motivazioni. Voglio stare sereno e non posso stare fisso a pensare a come mai non mi baci, perché giri la faccia e non mi vuoi come vorrei. Per me finisce qui, ma ti vorrò bene lo stesso”

Gianmaria ha chiuso con Sophie al GF Vip perché ha scelto di mettere al primo posto sé stesso, ha spiegato ancora. Peccato che poco dopo aver chiuso con Sophie abbia parlato con Soleil Sorge proponendole l’ennesima tregua. A lei avrebbe chiesto di non ferirlo più e di restare vicini, perché possono fidarsi l’uno dell’altra. Ne sei proprio sicuro, Antinolfi? Intanto questa scelta dell’imprenditore sta dando campo libero ad Alessandro Basciano e agli autori: con Sophie in gioco, la sua preferita, il GF potrà costruire un nuovo triangolo con Soleil.

Federica Calemme vuole lasciare il GF Vip (a causa di Manila Nazzaro?)

Nel frattempo c’è stato un altro colpo di scena: Federica Calemme vorrebbe lasciare il GF Vip. Dopo tre giorni nella Casa, in cui si è vista poco e niente, la modella pare intenzionata a non proseguire il gioco. Dopo la puntata di ieri sera Federica ha scelto di cambiare letto per lasciare il posto a Nathaly Caldonazzo con Eva Grimaldi, perché le due sono amiche da anni. La Calemme quindi avrebbe scelto di dormire con Sophie, cambiando proprio stanza, e Manila pare abbia fatto una battuta di troppo, per lei. Sarà stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso?

Se in puntata non è stata neanche inquadrata, subito dopo Federica ha trovato il coraggio di parlare e si è sfogata con Lulù e Valeria Marini. A loro ha confidato di non essere fatta per il gioco del GF Vip:

“Non lo so se ce la faccio a fare questo gioco. Sono sincera, non credo di farcela. Ho del nervosismo in questo momento. In pratica è successo che è arrivata la nuova concorrente e visto che è amica di Eva, Manila e Valeria, io ho proposto di lasciare il mio letto a lei, così sta con loro che è loro amica. Manila si è risentita dicendo ‘Federica se ne vuole andare via da qui’. Ed è da quando sono arrivata che Manila mi sta rompendo i cog…ni”

La Calemme ha proseguito il racconto dicendo che Manila le darebbe degli ordini, cosa che fa da sempre nella Casa sulle faccende domestiche. Non le sta bene insomma che ogni cosa che fa venga passata ai raggi X e giudicata come sbagliata, per questo sarebbe già stanca della convivenza. Riuscirà a trovare spazio ed equilibrio nella Casa cambiando compagnia oppure Federica Calemme lascerà il GF Vip? Difficile da crederlo, viste le penali da contratto…