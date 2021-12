GF Vip, a Basciano piacciono tutte: Soleil, Sophie e Jessica, la preferita

Alessandro Basciano cerca moglie al GF Vip 6. Il nuovo concorrente è entrato con le idee chiare su cosa fare, ma molto meno chiare con chi farle. Sono passati tre giorni dal suo ingresso nella Casa e ha già sondato il terreno con tre concorrenti, mica una o due! A quanto pare insomma a Basciano piacciono tutte, motivo per cui la situazione puzza un po’ di bruciato per il pubblico. L’impressione insomma è che sia entrato con la voglia di costruire la coppia, che nel reality show e soprattutto al GF Vip dà non poca visibilità in puntata. Oltre a far partire la ship per il pubblico.

Appena entrato nella Casa ha subito manifestato un interesse verso Soleil Sorge e Sophie Codegoni, che hanno apprezzato, ma a quanto pare gli piace anche qualcosa di Jessica Selassié. Ha avuto approcci con tutte e tre le concorrenti, anche se sono stati tre approcci molto diversi tra loro. Con Soleil è stato subito fisico, si è subito avvicinato a lei di notte nel lettone a 4 e si sono ritrovati abbracciati nel sonno. Ci sono state anche carezze ed è chiaro che ci sia una forte attrazione fisica. Con Sophie ha flirtato forse un po’ meno, perché lei ha già intrecciato un rapporto con Gianmaria Antinolfi. Sebbene Sophie non si consideri affatto impegnata con lui.

Il triangolo si è trasformato in un quadrato stamattina, quando Basciano ha chiacchierato con Jessica ed è sembrato che flirtasse anche con lei. Vuole tenere il piede in tre scarpe, ha le idee poco chiare oppure una varrebbe l’altra? Difficile rispondere al momento, sono passati pochi giorni per cui il pubblico avrà modo e tempo per farsi la propria idea sulla questione. Con la Codegoni sembra un po’ più frenato a causa di Gianmaria, ma a quanto pare è la ragazza che lo attrae di più. A livello estetico, almeno.

Lo ha confessato ad Alfonso Signorini, spiegando in collegamento dal confessionale durante il daytime di oggi cosa gli piace di una o dell’altra. Sophie è la concorrente che gli piace di più a livello estetico; con Soleil c’è più attrazione mentale. In tutto ciò dove si colloca Jessica? Di lei Basciano dice di apprezzarne il carattere, perché è molto dolce. Dunque a Basciano pare piaccia Sophie più di tutte, queste le sue parole al conduttore: