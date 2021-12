Sta circolando oggi un video di Sophie e Soleil che parlano di Alessandro Basciano al GF Vip 6. Sarà questo il nuovo triangolo? In un’edizione in cui tutto sembra essere già scritto e i copioni si susseguono cambiando i personaggi, Soleil Sorge e Sophie Codegoni sono delle costanti. Prima hanno iniziato a guerreggiare tra loro per primeggiare in non si sa che cosa. Poi hanno cominciato a litigare a causa di Gianmaria Antinolfi e il GF Vip ne ha approfittato per parlare di un fantomatico triangolo; ci hanno provato, almeno, perché in realtà non sono mai stati un triangolo.

A questo punto Sophie si è defilata e si è concentrata su scontri e baci con Gianmaria, mentre Soleil si è dedicata anima e corpo al triangolo con Alex Belli e Delia Duran. Adesso che con Gianmaria c’è la pace, anche se non si sa ancora a cosa porterà – probabilmente a nulla – e Alex è fuori dai giochi, c’è bisogno di altro. Il nuovo concorrente Alessandro Basciano potrebbe rivelarsi utile in tal senso, perché già al suo ingresso nella Casa si è parlato di un possibile nuovo triangolo con Soleil e Sophie.

Le due ragazze dopo l’ingresso del nuovo concorrente si sono ritrovate in veranda a chiacchierare. Di cosa? Di lui ovviamente! I commenti di Sophie e Soleil su Basciano sono stati forse l’argomento più chiacchierato della notte sui social. Le due hanno apprezzato il nuovo ingresso, anche se hanno provato a fingere indifferenza. In veranda, infatti, la Codegoni ha fatto notare all’altra che gira e rigira ci sono sempre loro due di mezzo, e insieme. Soleil ha risposto così: “Tranquilla perché da parte mia non c’è il minimo…”. Sophie le ha fatto eco: “No ma neanche da parte mia”.

Ci sarà da credere a queste parole? No, e non ci credono neanche loro visto subito dopo averle pronunciate Sophie e Soleil sono scoppiate a ridere insieme. Si sono smentite da sole insomma, non a caso l’ex tronista di Uomini e Donne ha ammesso: “Ma che false, mentiamo sapendo di mentire”. Poi entrambe hanno concordato sul fatto che da oggi ci sarebbe stato qualcosa di bello da guardare in giardino e nella Casa, “i nostri occhi potranno godere di bei disegni” ha detto Soleil. Oltre a essere curiosi su cosa succederà con Basciano, molti spettatori del Grande Fratello Vip si stanno chiedendo quanto durerà questa tregua tra le due concorrenti. C’è pure chi ha pensato, intanto, che Soleil potrebbe far avvicinare Sophie e Alessandro solo per fare un dispetto a Gianmaria…

Soleil fara di tutto per accoppiare Basciano con sophie ,pur di fare un dispetto a Gianmaria #GFVIP — Ilaria castelli (@Ilariacastelli6) December 17, 2021