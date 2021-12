GF Vip, forte gesto di papà Bortuzzo su Sophie: sogno infranto con Manuel

A quanto pare il papà di Manuel Bortuzzo sperava davvero di avere Sophie Codegoni come nuora. Il signor Franco è finito di nuovo nel mirino di Twitter per un gesto verso l’ex tronista di Uomini e Donne. Come sempre succede, su Twitter si concentrano gli spettatori più estremisti e accaniti del GF Vip, ma anche i più attenti a ogni movimento, nella Casa e fuori. Per molti è un terreno difficile, dove chi si esprime tende a farlo come se esprimesse la verità assoluta e soprattutto non sempre con dei toni pacati e garbati. Sebbene proprio su Twitter vengano spesso condannati atteggiamenti prepotenti, arroganti e soprattutto i toni di alcuni concorrenti, sono proprio alcuni utenti stessi a non usare mezzi termini per insultare e criticare chi prendono di mira in quel momento. A volte cambiando anche i nomi dei concorrenti e scegliendone uno per ridicolizzarlo o offenderlo.

Ed è proprio una parte di Twitter, la più feroce, che ha preso sotto l’ala protettiva Lulù Selassié e si è schierata contro Manuel Bortuzzo. A lui ne dicono di ogni e non gliene perdonano mezza, perché Lulù è sensibile e quindi va tollerata in ogni suo sfogo, secondo alcuni. La stessa pena sta scontando il papà di Manuel: non gliene risparmiano mezza. Così alcuni hanno scoperto che il papà di Bortuzzo ha smesso di seguire Sophie su Instagram dopo il bacio con Gianmaria. E fin qui ci sta la critica, così come un attacco visto che agli occhi di molti il gesto potrebbe sembrare forte e fuori luogo. Eppure, come spesso accade, dalla ragione si passa al torto, perché si parte con le offese.

Toni usati a parte, Twitter è da settimane che ha dichiarato guerra al papà di Manuel per ciò che pubblica contro Lulù. Anche oggi hanno trovato terreno fertile e la strada spianata dal signor Bortuzzo stesso, visto il gesto. Si parla quasi di un sogno infranto per lui, perché alcuni gesti del signor Franco, sin dalle prime settimane, lasciavano pensare che sperasse in una storia d’amore tra Manuel e Sophie. Dopo che lei ha baciato di nuovo Gianmaria, però, questo sogno sembra essere svanito del tutto. Proprio adesso che Manuel era tornato libero, o almeno così dovrebbe essere, ecco che Sophie torna tra le braccia di Gianmaria. Seppure si tratti di sola attrazione fisica, ha spiegato.

Dopo il bacio con Antinolfi, comunque, papà Bortuzzo non segue più Sophie su Instagram. Questo almeno è stato notato dai fan su Twitter, e in effetti il follow all’ex tronista al momento non c’è. Un gesto forse troppo forte, visto che in realtà di Manuel e Sophie non si è mai parlato come coppia? All’inizio erano molto vicini, ma come amici. Magari Sophie ha preso le distanze proprio per Lulù, che era molto gelosa e glielo aveva fatto capire in tutti i modi.