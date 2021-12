GF Vip, notte tesa: Gianmaria contro Sophie per Soleil, bigliettini da Alex

La notte del GF Vip 6 dopo le puntate è sempre molto interessante. I Vipponi non vanno subito a dormire ma iniziano a confrontarsi e a sviscerare tutti i fatti della prima serata. Ieri sera c’è stato un bel risvolto dell’edizione con l’uscita di Alex Belli, ma anche con il primo abbandono dovuto al prolungamento ovvero quello di Francesca Cipriani. Le uscite dei due Vipponi sono state del tutto diverse, quella di Alex forse più inaspettata rispetto a quella di Francesca, per i concorrenti stessi almeno. Se qualcuno si aspettava lacrime e dispiacere per l’uscita di Alex, così non è stato. Neanche il suo amico Davide Silvestri lo ha pianto: con Aldo Montano vestito da Zorro e Gianmaria Antinolfi hanno dato vita a un duello in salotto. Insomma, si sono divertiti.

Prima di tutto ciò però non sono mancate le tensioni. Gianmaria era furioso con Sophie dopo la puntata. Il motivo? Soleil Sorge. Quest’ultima dopo che Alex è uscito insieme a Delia sembrava molto scossa, all’apparenza sembrava pure in lacrime ma in onda si sono viste poco. Così Sophie si è mostrata umana, comprensiva, gentile, educata e tutto ciò che di buono poteva dimostrare: nonostante i mille attacchi e le umiliazioni subite da Soleil, proprio Sophie è stata la prima a consolarla. Le ha portato un bicchiere d’acqua, senza dire nulla, poi l’ha raggiunta vedendola rannicchiata dietro al divano. Insomma, Sophie si è mostrata migliore di come viene dipinta in continuazione da Soleil. E forse si è mostrata anche diversa da lei, che difficilmente si sarebbe comportata allo stesso modo a parti invertite.

Quando Sophie era a consolare Soleil, però, Gianmaria è tornato in salotto annunciando che proseguirà il GF Vip 6. Non trovare Sophie ad accoglierlo, non ricevere nessun gesto da parte della ragazza lo ha mandato su tutte le furie. Ancor di più perché Sophie non ha dato attenzione a lui per consolare Soleil, una persona che non ha mai perso occasione per attaccarla e denigrarla. Così sfogandosi con Jessica, Gianmaria ha detto:

“Per me quello che è successo è assurdo. Sono sincero, che ti devo dire, speravo in qualcosa. Avrei voluto un gesto che non c’è stato. Sono entrato lì dentro per dire che sarei restato ancora. Ammetto che ho pensato anche a lei mentre ero dentro. Mi aspettavo che sarebbe stata lì ad aspettarmi. Sono uscito e non c’era, sono arrivato in salotto e c’eravate tutti, lei no. Per stare a consolare Soleil? Ad abbracciare una che l’ha distrutta e che lo farà ogni volta che ne avrà la possibilità”

Come riporta ancora Biccy, a dare fastidio a Gianmaria è stato il fatto che Sophie lo abbia snobbato per dare retta a Soleil che l’ha sempre attaccata. Nel corso della nottata, comunque, i due si sono confrontati e leggendo su Twitter pare che tutto si sia risolto. Sophie è riuscita a calmare Gianmaria spiegandogli che in quel momento c’era una persona che aveva bisogno di non sentirsi sola e di piccoli gesti. Per questo era lì per lei, se vede una persona stare male per lei si azzera tutto ciò che è successo prima e va a consolarla. “Mi viene spontaneo. Per Gianmaria era un momento felice, per Soleil no”, ha aggiunto ancora Sophie. O forse perché le loro liti erano già studiate a tavolino prima di entrare nella Casa, come si è vociferato tempo fa e come si continua a sospettare?

Alex Belli ha lasciato bigliettini per Soleil al GF Vip 6, Manila andrà via

Ma in tutto ciò è successo anche altro. Dopo aver visto Soleil, Giacomo e Davide portare via la roba di Alex Belli in dei sacchi neri, la Sorge ha scoperto che c’era un’ultima sorpresa per lei. Alex ha organizzato una caccia al tesoro per Soleil. Quest’ultima si è subito adoperata per cercare i bigliettini, ma non è riuscita a trovare l’ultimo a quanto pare. Cosa c’era scritto in questi biglietti? Erano pezzi di una canzone. Questo gesto di Alex ha fatto sì che molti nella Casa pensassero che la sua uscita con Delia fosse premeditata e organizzata. Che lui conoscesse già il finale, insomma. Anche le rivelazioni di Carlo, flirt di Delia, erano previsti da copione?

Infine è arrivata una conferma su un altro abbandono per il prolungamento. Manila Nazzaro ha confermato di voler lasciare il GF Vip 6 dopo la puntata di ieri sera. Parlando con Carmen Russo, infatti, ha detto di aver preso serenamente questa decisione e di essere consapevole che il suo turno arriverà venerdì. Manila è serena perché sa di aver fatto questa scelta per il bene dei suoi figli, ma non ha aggiunto altro. Insieme a lei venerdì dovrebbe uscire anche Aldo.