GF Vip, notte inquieta: Delia difende Soleil e svela perché non lascia Belli

La puntata del GF Vip di ieri sera, 21 gennaio 2022, ha visto lo scontro in diretta tra Delia Duran e il “marito” Alex Belli. La modella venezuelana, entrata nella Casa da una settimana, si è detta schifata dal comportamento dell’attore di CentoVetrine, tanto da minacciare di lasciarlo. Belli, ieri sera, ha parlato ancora di amore libero, cosa che l’ha fatta infuriare. Dopo la puntata la 33enne ha spiegato però perché non è facile per lei prendere una decisione del genere. Ecco cosa è successo nella Casa più spiata d’Italia nella notte, che ha visto Soleil Sorge scoppiare in lacrime e Delia sfogarsi con Sophie Codegoni.

Il triangolo Alex Belli-Soleil Sorge-Delia Duran è ancora al centro delle dinamiche del GF Vip 6. L’attore 39enne è andato per l’ennesima volta in Casa a incontrare la “moglie”. Le cose tra i due non vanno assolutamente bene. Delia qualche giorno fa, tra le lacrime, ha addirittura minacciato di lasciarlo definitivamente in quanto evidentemente preso da Soleil Sorge, con la quale ha sviluppato l’ormai celebre “chimica artistica”. Dopo la puntata di ieri sera la Duran si è aperta con Sophie Codegoni e ha spiegato quali sono le sue intenzioni rispondendo a tutte le critiche che le sono state fatte. La 33enne ha finalmente svelato cosa la lega davvero a Belli tanto da non permetterle di rompere con lui:

“Io stavo per lasciarlo. Adesso però ho deciso, voglio una pausa di riflessione. Io purtroppo ho i progetti con lui e mia madre che è da lui. Capisci perché non lo mando a fare in c**o?! Altrimenti per queste str****te che sta facendo avrei deciso diversamente. Ho i miei vestiti e tutto con lui. In questo momento ho tutto da lui, ho mia madre, ho tutto. Tutti che mi dicono ‘io fossi in te l’avrei lasciato’, ma no è così facile. Dall’esterno è facile giudicare tutto”.

A quanto pare quindi la Duran ha paura di spezzare alcuni equilibri e per questo, per adesso, vuole solo prendersi una pausa da lui. La venezuelana ha poi spiegato di voler analizzare con calma la situazione e parlare direttamente con la sua rivale e coinquilina, Soleil Sorge.

“Adesso mi manca ancora un passaggio, parlare con lei e comprendere cosa è successo bene con Alex. La complicità con lui si è rotta comunque. Prima tra me e lui non c’erano segreti. Devo riflettere bene su quello che voglio. Io difenderò sempre le donne. Non so se diventeremo grandi amiche, però voglio chiarire. Non si capisce se è innamorato di Sole o di me. Capite il mio stato d’animo? Sono rimasta scioccata che io l’ho perdonato subito e lui ha continuato a parlare soltanto di Soleil. Sui continua con il suo giochetto e io allora adesso dico basta. Lui sta giocando sia con me che con lei, ma basta smettila”.

Delia evidentemente si riferisce a quello che è successo sotto le coperte tra l’italoamericana e Belli, argomento che è stato al centro di molte discussioni in Casa e su cui ancora i diretti interessati non hanno fatto chiarezza. La Duran quindi non si sente di dare la colpa di ciò che è successo alla Sorge, invocando la solidarietà femminile. Per lei il responsabile di tutto è proprio Alex Belli.

“Magari è anche Soleil una vittima in tutto ciò. Se non prende posizione prende in giro me e lei. Io sono per le donne. Guarda che è lui, è tutta colpa sua, non si vuole fermare. Doveva fermarsi e non lo fa. Io amo veramente le donne e questa tensione con Soleil mi fa soffrire, io vorrei parlarci anche adesso”.

Dal canto suo Soleil si trova in una situazione delicata. Dopo aver ricevuto una sorpresa commovente da parte del padre in puntata la 27enne è letteralmente crollata, fuggendo dal gruppo in lacrime dicendo di voler stare da sola. “Non sono così forte come vogliono dipingermi, cerco di esserlo ma non lo sono. Non ce la faccio più a reggere questa maschera”, ha detto l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Probabilmente Soleil sente sulla sua pelle le critiche che le sono state fatte e il disprezzo da parte di molti gieffini che l’hanno, ancora una volta, votata in massa. “Basta vado via, non ce la faccio più!”, ha minacciato. Resta da vedere se ci sarà davvero un sincero confronto tra la Sorge e la Duran e come reagirà Alex Belli.