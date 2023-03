GF Vip, notte di urla e censure: ora c’è paura. Stoccata di Cipollari

Dopo la turbolenta puntata del 9 marzo del Grande Fratello Vip 7 gli animi nella Casa non si sono calmati. Daniele Dal Moro nella notte si è sfogato con Milena Miconi, a cui ha rivelato quali sono i comportamenti di Oriana Marzoli che più l’hanno infastidito. La prima finalista di questa settima edizione ha ascoltato la conversazione e così si è accesa una nuova lite sotto le luci dei riflettori. I due gieffini tra urla e accuse hanno portato la regia a censurare il momento, mettendo della musica e tenendo le telecamere fisse sul giardino.

Ma questo non è bastato. “Si sentivano delle grida in lontananza”, si legge su Biccy. Prima ancora della censura da parte della regia, i telespettatori collegati su Mediaset Extra hanno comunque sentito le urla di Daniele: “Se dovessi dire io quello che non mi va bene di te andiamo avanti parecchio. Senti io nemmeno voglio parlarti basta! Ciao te lo dico io! Ma chi vuole una che si comporta come te a 30 anni? Ma nessuno guarda!”. A questo attacco è seguito quello di Oriana, che non se n’è rimasta in silenzio.

“Adesso mi vuoi far passare come una persona di emme quando non lo sono, adesso ti interessa questo perché sei fatto così. Adesso mi vuoi far passare come una m ma io non lo sono e tu sei…”, ha continuato Oriana al GF Vip nella notte post puntata. Lunedì scorso Alfonso Signorini aveva annunciato ai gieffini che niente avrebbe ostacolato gli autori a prendere dure decisioni contro chi si lascia andare a parolacce continue e gesti inaccettabili.

Ed ecco che nella puntata di ieri è stato prima ammonito Edoardo Tavassi e poi squalificato Edoardo Donnamaria. La squalifica di quest’ultimo ha lasciato senza parole tutti i concorrenti, tranne il diretto interessato. Infatti, secondo quanto fatto sapere da Signorini, pare che Edoardo fosse consapevole che sarebbe stato punito per dei suoi gesti, arrivati anche dopo i rimproveri ricevuti in confessionale dal conduttore.

Per questo Micol Incorvaia, avendo assistito alla furiosa lite tra Oriana e Daniele, ha iniziato a pensare che potrebbe esserci un’altra squalifica prossimamente. Turbata da questo scontro e consapevole dell’avvertimento di Signorini, la fidanzata di Tavassi ha fatto notare a Oriana: “Amore, le urla e le parole…”. La concorrente venezuelana ha subito mostrato la sua preoccupazione.

Immediatamente ha fatto notare che non sa se si può più urlare nella Casa. Dopo di che, ha chiesto all’amica se è stata lei a esagerare oppure Daniele. Micol l’ha rassicurata: “No amore, tu no, io adesso parlo di lui. Guarda che lui ha proprio detto delle parolacce. Sì Daniele amo sto parlando di lui”. Non è la prima volta che Dal Moro si sfoga tra grida e parolacce.

Questa volta potrebbe seriamente essere indirizzato verso la porta rossa, come accaduto a Donnamaria. Ora nella Casa c’è il timore che qualcun altro possa avere il suo stesso destino. Ormai la maggior parte dei concorrenti attualmente presenti nella Casa è da diversi mesi che sono in gioco e questo non è un dettaglio da sottovalutare.

GF Vip 7, Tina Cipollari e il commento su Nikita Pelizon

Nel corso dell’ultima fase della puntata in diretta del 9 marzo, Giulia Salemi dallo studio ha fatto sapere di aver notato un commento su Instagram di Tina Cipollari. L’opinionista di Uomini e Donne ha paragonato Nikita Pelizon a Gemma Galgani. Questo è accaduto quando la gieffina è finita al centro dell’attenzione durante un confronto con Ivana Mrazova e subito dopo con Luca Onestini in salotto.

Nikita ha notato alcuni sguardi da parte dell’ex tronista e molti trovano che a distanza di mesi sia strano che ancora continui a parlare dell’ex tronista, anche perché l’ha sempre accusato e tra loro non c’è mai stata una relazione. Ed ecco che Tina ha commentato: “Nikita è una Gemma 2, le basta uno sguardo e questa si innamora subito”. E non è finita qui, la Cipollari ha ribadito la sua opinione con un altro commento: “Non so perché ma Nikita mi ricorda Gemma, a loro basta uno sguardo”.

Nikita non ha replicato al commento di Tina, che ormai da tempo ha fatto notare che segue le dirette del Grande Fratello Vip. Infatti, questa non è la prima volta che l’opinionista dell’amatissimo programma di Maria De Filippi commenta quanto accade nel reality show condotto da Signorini.