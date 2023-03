La 40esima puntata del Grande Fratello Vip 7 si è aperta con Alfonso Signorini che ha inflitto due duri provvedimenti disciplinari: Edoardo Donnamria è stato squalificato per via di atteggiamenti non idonei allo spirito del programma (qui l’approfondimento), Tavassi se l’è invece cavata con una ammonizione (tradotto, se sgarra di nuovo sarà eliminato d’ufficio pure lui). Al volto di Forum è stata fatale l’ennesima sbroccata infarcita di parolacce nei confronti di Antonella Fiordelisi, mentre Tavassi è finito sul banco degli imputati per aver scagliato una stecca di biliardo e aver detto delle paroline tutt’altro che cordiali nel compiere il gesto.

Le reazioni fuori dalla Casa più spiata d’Italia non si sono fatte attendere. Migliaia di telespettatori hanno commentato sui social, tra questi anche alcuni personaggi vicini ai concorrenti a cui sono state appioppate le misure. Furiose la madre e la sorella di Tavassi, Emanuela Fuin e Guendalina. “Stanno fuori di testa, le cose gravi degli altri? Continuo a pensare che le uniche parole da squalifica fossero quelle di Attilio Romita”, ha tuonato mamma Tavassi. Ancor più dura Guendalina. Pure lei non ha affatto digerito l’ammonimento ricevuto dal fratello: “Ma andassero a fanc*** se po di? Follia, ma che schifo, è scandaloso, ora dovrebbero uscire tutti in gruppo”.

Molti telespettatori hanno giudicato fuori luogo la ramanzina e la punizione inflitte a Tavassi. Discorso diverso per Donnamaria: tantissimi utenti hanno sostenuto che il giovane avrebbe dovuto essere cacciato settimane fa. “Quando stai sul ca**o al conduttore c’è poco da fare”, ha invece tuonato Salvo Veneziano, che da tempo critica Signorini senza se e senza ma. Un altro ex gieffino, Filippo Nardi, ha commentato la vicenda, in particolare si è soffermato sulle lacrime versate da Antonella all’uscita del fidanzato: “Antonella disperata che adesso pensa “come faccio a creare contenuti per avere le clip nelle prossime puntate?” Per questo piange, mica per Edoardo”. Amen!

Da segnalare che lungo tutta la puntata le opinioniste sono state praticamente annullate, cioè quasi mai chiamate in causa. Senza dubbio una conseguenza della sfuriata di Pier Silvio Berlusconi. In particolare Sonia Bruganelli, sempre molto loquace e tagliente (ogni tanto l’ha pure fatta fuori dal cosiddetto vaso e infatti ha poi chiesto anche scusa) è intervenuta in rarissime occasioni e con toni bene differenti rispetto a quelli avuti nelle precedenti puntate. Insomma, la ramanzina dei piani altissimi di Mediaset ha raggiunto pure lei.

GF Vip, i blocchi Onestini/Ivana/ Nikita e Daniele/Oriana, e le sorprese a Milena e Davide

Dopo i provvedimenti, ci si è concentrati sulle dinamiche della Casa. Ivana Mrazova ha avuto un confronto con Nikita Pelizon, tutto molto soporifero. Dopodiché Luca Onestini ha ribadito di non provare nulla per la modella triestina che ha invece detto di continuare a avere una forte attrazione fisica per il bolognese. Anche qui, tutto molto soporifero. Spazio poi alla soap opera tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli: soliti dubbi, solite incomprensioni, nulla di nuovo sotto al sole.

Da segnalare la sorpresa ricevuta da Milena Miconi che ha potuto contare sul supporto dell’amica Manila Nazzaro, protagonista di una dolce ospitata. Quindi la lettera della madre di Davide Donadei al figlio: lacrime per l’ex volto di Uomini e Donne.

Grande Fratello Vip 7: eliminato e nomination

Nella sfida al televoto ha perso Davide Donadei. Per lui il percorso nel reality show si è concluso. Ecco le percentuali relative alle preferenze:

Antonella Fiordelisi 31%

Nikita Pelizon 25%

Giaele De Dona 12%

Alberto De Pisis 11%

Luca Onestini 10%

Milena Miconi 7%

Davide Donadei 4%

Queste le nomination in vista di lunedì prossimo, quando ci sarà un’altra eliminazione (al televoto sono finiti Nikita, Giaele, Andrea Maestrelli e Daniele)