GF Vip, notte di smascheramenti: Manila inchiodata, insulti ad Alex Belli

Soleil fuori dal Grande Fratello Vip 6: al televoto flash contro Davide Silvestri, l’italoamericana ha avuto la peggio, salutando la Casa più spiata d’Italia a un passo dalla finale. Una vera sorpresa per i “vipponi” ancora in gioco (un po’ meno per i telespettatori che in più occasioni hanno fatto intendere di non avere un alto gradimento nei suoi confronti), i quali, durante la notte, hanno riflettuto sulle dinamiche che hanno spinto fuori dalla porta rossa la 27enne. A finire sul banco degli imputati è stata Manila Nazzaro: molti tra gli affezionati al reality e tra i concorrenti rimasti in gara hanno visto nel suo agire una vera e propria pugnalata alle spalle di Soleil. A inchiodarla ci ha pensato Davide Silvestri, a colloquio con Barù. Sempre a notte inoltrata, sono stati pure indirizzati pesanti insulti ad Alex Belli. A pronunciarli è stata Dayane Mello, tramite delle Stories di fuco.

Nel corso della 46esima puntata del GF Vip, Signorini ha aperto delle nomination lampo, spiegando che i due inquilini più votati sarebbero stati protagonisti di un televoto flash a “doppio taglio”: il preferito avrebbe staccato il pass per la finale, il perdente avrebbe dovuto fare le valigie. A sorpresa Manila Nazzaro ha nominato Soleil. “La finale se la merita”, ha motivato. Un gesto generoso? Secondo molti assolutamente no, perché l’ex Miss Italia sapeva benissimo che spedendo la ragazza al televoto c’era il forte rischio che venisse eliminata, come è poi avvenuto: Davide è andato in finale, Soleil a casa.

Nella notte la Nazzaro si è detta del tutto sorpresa dalla piega che ha preso la situazione, continuando ad affermare di aver agito in buona fede. “Sono ancora scioccata per l’esito del televoto – ha spiegato -. Non riesco a immaginare di vivere questa casa senza di lei. Ero convinta che Sole ce la facesse. Questo programma è assurdo, io non avrei mai pensato che uscisse Soleil, per noi era un gigante. Tutti la vedevamo in finale, è stata un personaggio così grande qui dentro. Però è anche una speranza per noi più piccoli, che tutti possono ambire alla finalissima. Di sicuro però io non ci arriverò”.

E ancora: “Io sarò la prima ad uscire. Sì esco sicuramente, contro di me c’è Barù con dinamiche troppo forti che non posso combattere e competere. Sono così piccola, Barù ha tutti questi Jerù fan della coppia che lo sostengono. Quindi io esco subito ad inizio puntata. Poi però usciranno altre due persone, il primo dopo di me ad uscirà credo che sarà Giucas. Ragazzi siamo 8 e dovranno arrivare in 5, quindi giovedì ne eliminano 3. In finale secondo me ci saranno Lulù, Jessica, Delia Davide e Barù”.

“Sì, Soleil fuori è qualcosa di pazzesco – ha proseguito nella litania Manila -, anche perché ha dato tutta sé stessa al programma. Ho votato lei per il televoto perché ero sicura vincesse. Lei è stata così importante per me nei primi mesi e le ho voluto fare un favore. Chi si aspettava che perdesse? Siamo più sconvolti noi che lei, perché alla fine Solei è una guerriera e giocatrice. Non c’è stata alcuna strategia come qualcuno ha voluto pensare, l’ho votata perché andasse avanti”.

GF Vip 6, Davide Silvestri smaschera Manila

Naturalmente non c’è la controprova del fatto che Manila abbia operato le sue scelte in modo strategico, ma Davide Silvestri è stato più che convincente nel momento in cui, a colloquio con Barù, ha spiegato di non credere alla buona fede della showgirl. Così l’attore nel chiacchierare con l’esperto di vini:

“Secondo te chi era contenta che è uscita Sole? Tutte le donne? Dici proprio tutte? Anche secondo me hanno fatto le finte e Soleil lo sa benissimo, non è mica nata ieri. Non la votavano mai per la finale e adesso tutte l’hanno votata ‘ho un attimo rapporto con lei si merita di arrivare‘. Ma chi ci crede dai. Le nomination nei confronti di Soleil erano false. Le ho viste in negativo. Non le ho viste come positive. Infatti io guardavo Barù e ridevo con lui. Magari le donne hanno pensato ‘ok teniamocela buona tanto butta fuori Davide e così la teniamo buona con noi‘. Secondo me in ogni caso è stata una parac..lata”.

Sempre Davide:

“Secondo voi io ho nominato Sole in maniera sincera oppure ho fatto strategia? No ragazzi sono stato sincero, l’ho fatto con il cuore, sono stato sincero in quello che ho detto. Se fosse stata una nomination per eliminare avevo già un nome sicuro, in positivo avevo in ballo Barù e Soleil. Ero molto indeciso, avrei voluto salvare Barù perché lui non mi ha mai tradito in questi mesi e poi anche lei come premio, perché tra tutto il mio gruppo si meritava molto di continuare. Ero un po’ dubbioso se votare lei, perché mi aveva nominato, però le voglio comunque bene e l’ho votata in positivo. Io l’ho fatto con il cuore. Mi sono detto ‘non se lo meriterebbe, perché mi ha nominato due volte, però passo oltre e le regalo questa opportunità perché se la merita’. L’ho davvero fatto con il cuore perché meritava la finale. Quindi la mia a differenza di quella di altre, non è stata una nomination strategica. Mi sono semplicemente detto: chi merita? Certo, che però ci sono rimasto male che lei non mi ha votato ed ha preferito Sophie”.

GF Vip 6, Dayane Mello si scaglia contro Alex Belli

Nell’ultima diretta, Alex Belli ha fatto ritorno in studio oltre ad avere l’ennesimo e ridicolo faccia a faccia con Soleil Sorge. Scintille tra i due pure nel momento in cui la 27enne è stata eliminata. La faccenda ha fatto letteralmente esplodere Dayane Mello, amica dell’ex volto di UeD. La brasiliana, su Instagram, ha ricoperto Belli di insulti: “Alex ha fatto il ritiro spirituale ed è tornato ancora più pazzo. Tra l’altro la sminuisce pure questo cogl…ne. Che rabbia! Perché questo qui deve credersela in questa maniera? Che mer….a!”.