GF Vip, nervi a pezzi: crolli e gelosie nella notte, chi vuole lasciare

Al GF Vip 7 non c’è mai da star tranquilli e anche stanotte ci sono state novità che renderanno più interessante e appassionato il risveglio del pubblico. Il fatto meno pesante che è accaduto riguarda la scenata di gelosia di Alberto a Edoardo: ormai il primo sembra essere più che invaghito! Edoardo però ha occhi solo per Antonella Fiordelisi e stanotte ha deciso di dormire insieme a lei, col permesso di Elenoire che gli ha lasciato il posto. Non lo avesse mai fatto!

Alberto non ha reagito bene vedendo Edoardo nel letto con Antonella, nella stessa stanza in cui dorme anche lui. Quando Donnamaria ha risposto seccato dicendo che se ha voglia di dormire lì, dorme lì, Alberto ha cominciato a lanciare accuse: “Hai 12 anni e non hai avuto un problema nella vita se ti comporti così”. Dopo il battibecco, Antonella e Edoardo sono usciti dalla stanza per parlare di quanto appena successo. La Fiordelisi ha bacchettato Edoardo, reo secondo lei di aver dato troppa confidenza ad Alberto e di ferirlo, così facendo. Queste le sue parole:

“Guarda che gliel’hai data tu questa confidenza per farlo reagire così. Si vede palesemente che è geloso di te! Arrivaci, non sei stupido. Visto che hai un bellissimo rapporto con lui di amicizia, anche se lui ha pensato altro, ti dico evita certe confidenze. Queste sono scenate di gelosia, come se voi aveste fatto qualcosa o come se tu gli avessi fatto pensare chissà cosa. Fatti un esame di coscienza”

Edoardo sente di non avere colpe, ha fatto notare inoltre che nonostante abbia amicizie con altri ragazzi gay questa è la prima volta in cui qualcuno fraintende il suo comportamento. “Perdonami, visto che uno su cento che ne ho conosciuti lo ha pensato, significa che ha visto male lui, no?”, queste sono state le sue parole. Antonella però ha insistito, anche in protezione verso Alberto: “Non si deve dare troppa confidenza a una persona a cui piaci perché la fai stare male”.

Crollo Daniele Dal Moro al GF Vip dopo il rimprovero di Signorini

Intanto c’è stato il crollo di Daniele Dal Moro. Non si è ancora ripreso dal rimprovero di Alfonso Signorini, rimprovero che non ha affatto gradito e che ha scaturito in lui una forte reazione. Daniele si è sfogato raccontando di aver passato anni di buio e che pian piano è tornato a stare bene. Ha cercato di migliorarsi in tutto:

“Ero disordinato, adesso sono ordinato, bevevo, ho smesso di bere. facevo uso di stupefacenti, ho smesso di fare uso di stupefacenti, fine anche di andare in discoteca. Ho fatto tutto quello che potevo per stare bene. Nessuno in realtà sa quanto ho sofferto. Otto anni sono tanti”

Ha intenzione di migliorare ancora, ma non ha nascosto di fare fatica a ridere e scherzare con persone che non conosce. Questo perché negli anni è diventato chiuso, sebbene prima non fosse così. Le critiche di Signorini hanno smosso qualcosa in Daniele e risvegliato sensazioni non belle:

“Quando mi dicono ‘Avrai pure passato qualcosa di bello’ che gli dico? No! Se vogliono gli faccio un documentario sulla droga, quello glielo posso fare. Non sai quanti amici ho perso. Probabilmente un po’ per il fatto che ero sempre solo, un po’ per il fatto che venivo sempre etichettato per il lavoro che faceva mio padre, ho cominciato a uscire con persone più grandi di me e sono entrato in giri del cavolo. Da quando avevo quattordici anni ho iniziato a fare uso di stupefacenti, uscivo con persone più grandi e mi sentivo forte. Sono sempre cresciuto da solo, non ho mai voluto pesare sugli altri, fare pena”

Grande Fratello Vip 7, tre concorrenti vicini all’addio?

Proprio Daniele è tra i concorrenti che potrebbero abbandonare il GF Vip 7. Pare infatti che non riesca a superare le parole del conduttore e soprattutto non riesce a sbloccarsi. L’invito a creare dinamiche lo ha fatto sprofondare, tant’è che Elenoire ha riferito a Giaele e Antonino che Daniele potrebbe abbandonare il gioco nella puntata di lunedì.

Anche Amaurys Perez non se la sta passando benissimo. La forte lite con Charlie Gnocchi lo ha spento, come se si sentisse in colpa per aver perso il controllo. Per questo è caduto in un silenzio profondo, magari di riflessione e introspezione, anche se ieri sera è arrivata la pace con Charlie. Amaurys sta ancora male per quanto è successo e questo potrebbe spingerlo a lasciare la Casa.

Il terzo Vippone che potrebbe pensare di abbandonare è Giaele De Donà. La vicinanza con Antonino Spinalbese e il fatto che lei non voglia mettere in pericolo il suo matrimonio potrebbe convincerla a fare un passo indietro nel reality show. L’hanno invitata a dimostrare l’amore libero di cui ha parlato, ma lei è stata chiara: è libero finché si parla di divertimento, non deve esserci nessun coinvolgimento emotivo. Pare abbia messo in chiaro di non provare niente per Antonino, eppure potrebbe abbandonare per non rischiare il divorzio.