Gf Vip, Nardi a bocce ferme dopo la cacciata: come ha preso l’esclusione

Dopo la squalifica dal reality, il disk jockey inglese ha commentato la decisione sul suo profilo Instagram. Intanto sul web non è passata inosservata la totale assenza di solidarietà nei confronti di Maria Teresa Ruta

La squalifica di Filippo Nardi dal Grande Fratello Vip ha portato grande scompiglio nella Casa e non solo. L’opinione pubblica si è schierata contro i suoi comportamenti e le sue frasi, definite da molti come sessiste e sgradevoli. Ma altri, invece, hanno indicato la decisione come ipocrita e fuori luogo.

In tutto questo gran parlare, intanto, l’ex concorrente una volta metabolizzata la decisione, ha deciso di dire la sua su Instagram. Nardi ha risposto a una storia di un suo fan che aveva indicato la sua eliminazione come “ingiusta“. Il disk jockey ha commentato ammettendo le sue colpe e scusandosi con quanti si fossero sentiti offesi dalle sue parole.

“Mi scuso pubblicamente per qualsiasi frase che ha offeso la sensibilità pubblica” – ha commentato Filippo. A suo parere, le dichiarazioni oggetto di critica e incriminate dal Gf Vip sarebbero da ricondurre a una ironia un po’ “borderline“. Una definizione che evidentemente gli piace utilizzare dato che l’aveva già usata nei riguardi di Maria Teresa Ruta qualche giorno fa.

“Accetto di aver esagerato in alcuni momenti” – ha ammesso quindi l’ex inquilino della Casa – “Peccato, mi stavo divertendo molto. Buona Natale a tutti“. Nardi sembrerebbe aver accettato la decisione del Grande Fratello e di Alfonso Signorini che ieri sera si è mostrato particolarmente duro e inamovibile circa la squalifica.

In casa è assente la solidarietà femminile

Intanto sul web, nel momento della squalifica, diverse sono state le critiche rivolte anche agli altri inquilini della Casa. Secondo molti, infatti, si sarebbe dovuto prendere un provvedimento anche nei confronti di chi, ascoltando più volte le parole offensive di Nardi, non abbia preso alcuna distanza ma, anzi, abbia continuato a ridere indisturbato dalla violenza delle frasi espresse.

Inoltre, sempre durante la serata di ieri, non sono passate inosservate le dichiarazioni di altre due vippone, Samantha De Grenet e Sonia Lorenzini. Le due inquiline, una volta constatata la squalifica di Filippo, si sono ripetutamente rivolte alla Ruta dicendole che avrebbe dovuto fermare lo sproloquio del Nardi. Una solidarietà femminile che, secondo parte degli utenti di Twitter, pare essere stata totalmente assente.