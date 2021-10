GF Vip, Miriana Trevisan incastrata: spuntano le foto dei baci con l’altro

Miriana Trevisan ha un fidanzato fuori dal GF Vip? Non è la prima volta che si affronta questo gossip, e lei stessa ne è venuta a conoscenza, ma il mistero si infittisce dopo le foto spuntate fuori oggi. La notizia è di poco fa e di fatto smentisce quello che ha detto la Trevisan nella scorsa puntata. Alfonso Signorini infatti aveva messo al corrente la sua Vippona di quanto emerso sul suo conto, anche se lo ha fatto un po’ vagamente. Il conduttore del GF Vip ha chiesto a Miriana di un certo Bruno, questo sarebbe il nome dell’uomo con cui ha intrecciato una relazione prima di entrare nella Casa.

La Trevisan ha smentito di essere fidanzata e ha detto di non conoscere nessun Bruno. O meglio, ne conosce uno ma è un suo amico e quindi non si spiegherebbe il gossip su di lui. Sembrava sinceramente smarrita in quel momento, o forse era uno smarrimento dovuto più a un “mi hanno beccata”? Miriana era preoccupata e non lo ha nascosto neanche quando è uscita dal confessionale, perché ha spiegato ad altri concorrenti che Signorini le ha parlato di un certo Bruno. Quindi ha proseguito dicendo che vorrebbe sapere cosa sta succedendo fuori e cosa potrebbe mai essere uscito sul suo conto.

Probabilmente lo scoprirà domani sera, perché Alfonso potrebbe mostrare in puntata le foto di Miriana Trevisan in cui bacia un altro. Vedere queste foto proprio quando c’è stato un bacio con Nicola Pisu potrebbe ferire e non poco il figlio di Patrizia Mirigliani. Quest’ultima intanto pare non gradire affatto il flirt tra il figlio e la Trevisan e ha lanciato un avvertimento a Nicola. Forse è contro questa possibile relazione del figlio proprio in virtù di questi gossip sulla Trevisan?

Le foto di Miriana con il presunto fidanzato sono state pubblicate da Biagio D’Anelli su Instagram. Lui le ha commentate così: “Sgamata! Miriana perché non racconti la verità? Questo non è Nicola Pisu”. Negli scatti la Trevisan è tra le braccia di un uomo di cui è stato coperto il volto, in ascensore; in altri scatti si baciano. Che sia lui il misterioso Bruno? E soprattutto, come commenterà lei? Nulla vieta, comunque, che Miriana abbia avuto un flirt con quest’uomo prima del Grande Fratello Vip e che abbia chiuso, però, la relazione. Solo ipotesi al momento, in attesa di sue dichiarazioni oppure di ulteriori prove…