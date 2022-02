GF Vip, Miriana: malore e panico in Casa. Causa svelata, Manila zittita

Una notte drammatica per Miriana Trevisan al Grande Fratello Vip 6. La showigirl, ex star di Non è la Rai, si è sentita male nelle scorse ore, tanto che addirittura non riusciva neppure a camminare. La regia ha deciso di staccare l’inquadratura sulla scena, lasciando così la gieffina nella privacy. Da alcune affermazioni è stato possibile intuire cos’è successo a Miriana nella Casa di Cinecittà. A starle a fianco ci hanno pensato Lulù, Jessica e Barù. Non hanno lasciato la loro compagna d’avventura sola, neppure un momento.

Inizialmente pare che la Trevisan si sia diretta in confessionale per spiegare agli autori cosa stava accadendo. Quando sarebbe dovuta uscire per tornare in stanza, si è resa conto di non riuscire neppure a stare in piedi. Lulù ha richiamato l’attenzione di Barù, il quale ha subito lasciato ciò che stava facendo in cucina per andare in soccorso a Miriana. Insieme alle sorelle Selassié, ha trasportato la showgirl nel suo letto. Il tutto è accaduto senza che i riflettori stessero accesi su di lei.

Il fatto che la regia abbia staccato il collegamento con la stanza arancione, ha portato i fan della Trevisan a preoccuparsi parecchio. Le parole di Lulù hanno fatto credere che il malore fosse dovuto alla recente operazione che ha dovuto affrontare all’utero, prima di entrare nella Casa. “Non riesce a camminare, è stato operata prima di entrare…”, questa è l’affermazione fatta da Lulù per chiedere aiuto a Barù.

Ma pare non sia questo il motivo per cui Miriana si è sentita male al GF Vip 6. Infatti, da ciò che sta emergendo in queste ore, sembra che la causa sia legata a un problema gastrointestinale. Secondo quanto si è riuscito a intuire stamattina, il tutto sarebbe collegato a un fattore alimentare. Lei stessa avrebbe raccontato di aver consumato diversi cibi che, in questi giorni, non le hanno fatto bene.

Come sta oggi la Trevisan? La concorrente ha dimostrato, sin dal suo risveglio, di stare bene. Dopo il malore di questa notte, Miriana si è ripresa. Jessica non ha abbandonato la sua amica, anzi insieme a Barù ha dormito nel suo letto. Molti suoi fan hanno notato che nessun altro in Casa, secondo quanto si apprende, si è scomposto. E mentre si parla della diffida che Noemi ha riservato al nipote di Costantino della Gherardesca, Miriana ha fatto colazione normalmente.

Proprio questo ha generato dei sospetti sul web, alquanto imbarazzanti. C’è addirittura chi la accusa di aver finto il malore in quanto si trova al televoto insieme a Nathaly Caldonazzo e Antonio Medugno. Il risultato si scoprirà nel corso della puntata che andrà in onda stasera.

Miriana Trevisan, il gesto di Manila Nazzaro per Katia Ricciarelli la delude

Questa non è l’unica novità riguardante Miriana. Quest’ultima sembra essere rimasta delusa dal gesto di Manila nei confronti di Katia Ricciarelli, eliminata al televoto giovedì scorso. Sebbene i rapporti sembrano ormai essere distrutti, la Nazzaro ha voluto comunque dedicare un brindisi alla soprano in onore della loro amicizia. Ciò è accaduto nella serata di sabato.

Tale gesto non ha convinto pienamente la Trevisan, che ha mostrato il suo disappunto e in modo velato l’ha accusata di ipocrisia. “Le hai fatto il brindisi comunque”, ha detto senza troppi giri di parole Miriana, mentre ascoltava i suoi attacchi verso Katia. La showgirl ha spiazzato così la sua amica, che non pensava di ricevere questa velata accusa.

“Non so come tu possa fare, io non riesco proprio”, ha aggiunto la showgirl. Manila ha invece ribadito che quando chiude una porta non c’è nulla che si possa fare e ha spiegato nel dettaglio il motivo del suo gesto.

“Il brindisi però l’ho fatto, perché io sono una vera signora. Così ho detto ‘brindisi per Katia’. Poi io non rinnego il lungo rapporto”

Nonostante ciò, ha precisato di essere felice che il pubblico abbia compreso tante cose e abbia così portato la Ricciarelli e Kabir Bedi fuori dai giochi.