GF Vip 6: cosa ha detto Barù su Noemi e perché la cantante lo ha diffidato

Altra diffida fatta recapitare all’interno della Casa più spiata d’Italia. Senza dubbio la sesta edizione del Grande Fratello Vip si sta distinguendo in negativo rispetto a tutte le stagioni precedenti del reality show per una serie infinita di esternazioni e comportamenti oltre il limite da parte dei “vipponi”. Stavolta a ricevere un monito dai legali è stato Barù, al secolo Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona. La diffida nei suoi confronti è stata fatta partire dagli avvocati della cantante Noemi, dopo alcune frasi assolutamente dimenticabili pronunciate dal nipote di Costantino della Gherardesca.

A rendere nota la diffida è stato lo stesso Barù, che, di ritorno da un confessionale, ha confidato a Jessica che i legali dell’artista romana hanno provveduto a metterlo in guardia. “Sono stato diffidato da una certa signorina che canta, ma non posso dire il nome. Ma se mi sveglio con quella musica lì, che ca..o devo dire?”. Così Gaetani parlando con la Selassiè la quale, inizialmente, è apparsa disorientata non capendo a che cosa si riferisse. Subito dopo, però, ha compreso di quale vicenda si stesse parlando: “Chi è? Ah, ho capito! Adesso mi ricordo!”.

I fatti relativi a Barù e a Noemi fanno riferimento ai primi giorni di febbraio, poco dopo la conclusione del Festival di Sanremo. Allora il gieffino, nel corso di una mattinata, ascoltando il brano con cui la cantante si è presentata alla kermesse canora ligure, “Ti amo non lo so dire”, si era avventurato in un paio di commenti alquanto opinabili, per usare un eufemismo.

Grande Fratello Vip 6: Barù e le frasi su Noemi

“Dopo quelle canzoni di Sanremo, mi volevo sparare una fucilata nei cog…i. Mamma mia, mi sono svegliato… Ma di chi era la prima canzone? Noemi? Le devono tagliare le corde vocali!”. Queste le esternazioni che fecero scalpore e che arrivarono pure all’orecchio della musicista capitolina, la quale, tramite una Stories Instagram, rispondendo a un utente che le aveva domandato cosa ne pensasse delle frasi di Barù, replicò così: “Non si può piacere a tutti. Però perché tutta questa violenza?”.

Ora, a distanza di cerca venti giorni dall’accaduto, si viene a sapere che Noemi, oltre ad aver commentato in rete quanto dichiarato dall’esperto di vini, si è anche mossa con i suoi legali tramite una diffida, nel tentativo che simili frasi sul suo conto non vengano più pronunciate.

Non è la prima volta che si verificano simili dinamiche al GF Vip 6. Ad esempio, pochi mesi fa, fu l’ex marito di Miriana Trevisan, Pago, a far partire delle diffide dopo i commenti del tutto fuori luogo pronunciati da Katia Ricciarelli, Soleil Sorge e Giacomo Urtis verso l’ex moglie.