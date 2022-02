GF Vip Barù, frase orribile su Noemi: risposta da applausi della cantante

Il Festival di Sanremo sbarca anche al Grande Fratello Vip. Le canzoni del concorso, che hanno cominciato a circolare in radio dopo che sono state proposte alla kermesse canora ligure, sono state passate anche all’interno della Casa di più spiata d’Italia. Barù, concorrente tra i più discussi del reality show Mediaset, non ha perso tempo per commentarle. Gli sono piaciute? Assolutamente no. Addirittura il nipote di Costantino della Gherardesca, per quel che riguarda la canzone di Noemi (al Festival si è presentata con il brano ‘Ti amo, non lo so dire”), ha usato termini molto duri e poco garbati. Le parole del gieffino sono arrivate all’orecchio dell’artista, che ha commentato quanto detto dall’uomo.

“Mi volevo sparare una fucilata nei cog….0ni oggi. Mamma mia!”. Così Barù, in generale, sulle canzoni del Festival di Sanremo 2022. Ha calcato ancor più la mano nel momento in cui ha voluto commentare il brano presentato da Noemi alla kermesse. “Gli devono tagliare le corde vocali”, ha chiosato il nipote di Costantino, prendendosi un rimbrotto da uno degli inquilini della dimora di Cinecittà che gli ha intimato di “non dire queste cose”. La faccenda è stata riportata alla medesima Noemi che ha detto la sua su quanto dichiarato al Grande Fratello Vip circa la sua performance sanremese.

La musicista, lungo la giornata di lunedì 7 febbraio, ha aperto nelle Stories Instagram il box delle domande, interagendo con i propri fan. Qualcuno le ha chiesto cosa ne pensasse di quanto detto da Barù. “Non si può piacere a tutti, ma come mai tutta questa violenza?”, ha spiegato l’artista, con tanto di tag al profilo ufficiale del Grande Fratello Vip.

Insomma, la cantante si è ‘levata’ molto in alto rispetto alle esternazioni assolutamente dimenticabili di Barù: da un lato non ha voluto alimentare la polemiche, dall’altro ha lasciato intendere che il garbo, anche nel criticare, non è qualità di tutti. Sicuramente, almeno in questo caso, non di Barù.

GF Vip lutto per Barù

Nelle scorse ore Barù è stato colpito da un grave lutto: ha perso la nonna, vale a dire la madre di Costantino della Gherardesca. Il conduttore di Pechino Express ha salutato la mamma con un post da brividi pubblicato sui suoi profili social.