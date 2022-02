Grave lutto per il conduttore Costantino della Gherardesca. Nelle scorse ore ha perso la madre. Colpito dalla morte della donna anche Barù, nipote del timoniere di Pechino Express che attualmente è impegnato nella Casa del Grande Fratello Vip. Nella mattinata di domenica 6 febbraio, tra le mura della dimora di Cinecittà, si è compreso che l’uomo aveva subito la perdita della nonna, ma non era chiaro se si trattasse della madre di Costantino. Nel tardo pomeriggio è stato tolto ogni dubbio dallo stesso conduttore il quale, attraverso un lungo e toccante post pubblicato sui suoi profili social, ha reso noto del decesso della figura materna.

Costantino ha voluto sottolineare che la madre è stata la persona a cui ha voluto più bene rispetto a qualsiasi altro essere vivente. Quindi ha rimarcato quanto fosse generosa e quanti insegnamenti gli abbia dato. In particolar modo ha evidenziato la sua predilezione a fare del bene non per tornaconti personali. “Mia madre – ha esordito – era la persona a cui ho voluto più bene ed anche quella che mi ha voluto più bene. Era la persona che mi ha cresciuto, insieme a mia sorella. Era la persona che con me é stata generosa (ma non solo, lo era con tutti i suoi amici e parenti) e che mi ha insegnato ad essere generoso senza pretendere di avere qualcosa indietro, se non la gioia dì rendere le persone felici”.

“Era più simpatica e solare dì me – ha aggiunto -. Non a caso aveva moltissimi amici che la amavano e contavano sul suo sorriso, la sua forza e la sua contagiosa gioia di vivere”. Costantino ha quindi ricordato che innanzitutto sua madre era una donna che ha fatto della libertà il proprio motto di vita, in anni in cui la società italiana aveva un imprinting fortemente maschilista.

“Rischio dì offendere le sue amiche se non scrivo che era innanzitutto una donna libera. Anche in anni in cui la società italiana era fortemente discriminatoria verso le donne. Per le sue amiche era anche una sorella, per i suoi amici era anche un compagno di avventure pari grado e per i suoi figli era anche un supporto, immancabilmente presente. E spesso un’amica forte ma di larghe vedute. Anche per i suoi nipoti, che come me amava follemente, oltre ad essere una nonna era anche una maestra di vita”.

Il presentatore non ha nemmeno mancato di condire il toccante messaggio di addio con il suo marchio di fabbrica, vale a dire l’ironia. “Cara mamma – ha proseguito -, sii felice perché non sono solo. Si, certo, per colpa dei gay che sono sempre più “ordinari” (come dicevamo con Francesco) sono di nuovo single. Ma ho tanti amici, tra cui il tuo amato Daniel e Federico con cui andavo in slittino. Il tuo adorato Rudy, che ti fa tanto ridere e consideri “una persona speciale”, non é molto presente ma ci penserà Olympia a dargli un calcio nel c…o “.

Costantino della Gerardesca: “Barù è fondamentale”

Parole dolci anche per il nipote attualmente impegnato al Grande Fratello Vip: “Barù per me é FONDAMENTALE. Anna come dici sempre è straordinaria e molto intelligente. Poi adesso ho Umberto che ha un ruolo importantissimo nella mia vita ed é diplomatico e paziente, cosa che come sai non riesco ad essere (grazie a lui potrebbe sparire quella cosa che io e te avevamo definito GeldAngst)”.

“Ho anche un nuovo collega ed amico che è una persona meravigliosa, umanamente un santo ma con un carattere forte. Si chiama Lorenzo. Ma soprattutto, grazie al cielo ma anche a te, c’é la tua amata Plix. Olympia è il mio faro nel buio e non vedo l’ora di poterla portare in Sri Lanka, a fare il viaggio che facemmo noi”, ha concluso Costantino.

Il messaggio è stato commentatissimo dai fan del conduttore che hanno trovato le parole di commiato rivolte alla madre azzeccate, toccanti e prive di retorica.

Barù, il lutto per la nonna vissuto nella provacy

Appena appresa la notizia della scomparsa della nonna, Barù, inizialmente, ha preferito tenerla per sé e per pochi altri inquilini della Casa. Infatti ha parlato della vicenda soltanto con gli amici più stretti, vale a dire Davide, Kabir e Soleil, senza dire niente al resto della comitiva dei vip.