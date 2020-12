GF Vip marito Orlando: duro su Samantha, tragicomico svarione con Sonia

Mentre sul web continuano a far discutere le dichiarazioni della De Grenet, in Casa la Lorenzini si commuove per un aereo sorvolato sopra Cinecittà. Peccato, però, non sia dedicato a lei

Nelle ultime ore sul web si è scatenato un vero e proprio putiferio intorno alle dichiarazione Samantha De Grenet contro Stefania Orlando. In un video che gira su Twitter si sente nitidamente la new entry al Gf Vip dire parole spregevoli nei confronti della showgirl romana.

A questo proposito, i tanti fan della Orlando sono immediatamente andati contro la De Grenet e chiedono a gran voce una nuova squalifica. Intanto, anche il marito di Stefania, Simone Gianlorenzi, è corso in difesa della donna pubblicando il video incriminato e definendo la scena come “davvero triste“.

Samantha in uno sfogo con l’altra inquilina della Casa, Sonia Lorenzini, si è lasciata andare a pessime frasi.

“Mi tiri fuori mio figlio in una discussione dicendo: “che insegnamenti dai a tuo figlio”. Oh, ma io ti uccido! Cacciatemi, ho detto che la uccido. Non me ne frega un c***o“.

Un momento di evidente arrabbiatura sfociato in una discussione becera e con una sfida lanciata direttamente alla produzione del reality. Samantha conoscendo bene le dinamiche del gioco ed esordendo con quei toni contro la Orlando si è resa conto che questo potrebbe costarle una squalifica durante la nuova puntata del Grande Fratello Vip.

Ma è lei stessa a giustificare la cosa, dichiarando che non le interesserebbe uscire per queste frasi. Tra le due non è corso buon sangue sin dall’entrata in Casa della De Grenet. Subito hanno iniziato a discutere e di recente proprio la nuova entrata ha affermato che avrebbe dovuto dare ascolto a quello che le aveva consigliato un’ex inquilina del Gf Vip: Matilde Brandi.

La ballerina pare le avesse espresso il suo dissenso nei confronti dell’ex amica Stefania e le aveva detto di stare attenta. Intanto il marito della Orlando ha deciso di commentare l’accaduto con toni pacati e senza destare troppo clamore.

Ha soltanto voluto commentare con un’evidente didascalia che racchiude in sè tutto il suo rammarico “Tweet non ironico… tweet davvero triste“. Oltre a commentare l’ira della De Grenet, il marito della showgirl molto amata ha voluto riprendere anche le parole che Dayane Mello ha espresso contro Stefania.

Secondo un tweet riportato da Simone, la modella avrebbe avuto un battibecco con la Orlando in cui è stato tirato in ballo il discorso “figli”. “Tu i figli non li hai, cosa vuoi” – avrebbe dichiarato la Mello. E anche in questo caso il marito di Stefania ha deciso di non ampliare il polverone ma rispondere cautamente all’offesa: “Anche Dayane con questa frase ha dimostrato molto….ha detto tutto…”

Aereo per il compleanno di Stefania ma a commuoversi è la Lorenzini

Intanto oggi, 23 dicembre, in Casa e non solo si sta festeggiando il compleanno di Stefania Orlando. Per questo motivo Simone Gianlorenzi ha deciso di fare recapitare una bella sorpresa alla moglie. Qualche ora fa, sopra il cielo di Cinecittà, ha sorvolato un aereo con su scritto: “SO vali più di ciò che pensi, viperelle“.

Le due inziali in maiuscolo hanno tratto in inganno i componenti della Casa che hanno pensato di trattasse di un messaggio rivolto a Sonia Lorenzini. L’influencer, infatti, si è subito emozionata ed è scoppiata a piangere per il bel gesto.

⚠️⚠️ Qualcuno vada a gridare che l’aereo è per Stefania ⚠️⚠️ #gfvip #AUGURISTEFANIA pic.twitter.com/rJg99Xbxmj — marghe | TZ | SO | FO???? (@Mrgtpwk) December 23, 2020

Peccato che l’aereo fosse destinato alla festeggiata del giorno, Stefania Orlando. Il marito, mittente dell’aereo, ha quindi deciso di contattare subito la redazione del reality per far capire alla moglie che il messaggio fosse per lei, non per la Lorenzini.

Intanto su twitter l’hashtag #AUGURISTEFANIA ha raggiunto i trend topic e sono tantissimi i fan della showgirl che le stanno rivolgendo un affettuoso messaggio di auguri.