GF Vip, Maria Teresa Ruta eliminata: Guenda Goria svela un segreto

Dopo ventidue nomination Maria Teresa Ruta è stata eliminata al Grande Fratello Vip tra lo stupore e la rabbia di tanti telespettatori. L’ex concorrente ha perso contro Samantha De Grenet e Andrea Zenga. Non appena ha scoperto di essere stata eliminata è scappata via senza salutare i suoi compagni di viaggio. “Io mi sono voltata ed erano tutti seduti, mi avete nominato sempre, ventidue volte”, ha dichiarato Maria Teresa ad Alfonso Signorini che ha cercato di fermarla per rendere giustizia al suo percorso nella Casa. Una reazione adirata è stata quella di Guenda Goria che si è scagliata contro la decisione del pubblico. La figlia della Ruta ha spiegato in televisione che ci sarebbe stato un accanimento nei confronti della madre che meritava la finale.

Intervistata a RadioRadio, nel programma Non succederà più condotto da Giada Di Miceli, Guenda Goria si è scagliata contro Cristiano Malgioglio. Il paroliere, nel corso della puntata del GF Vip di venerdì 12 febbraio, ha accusato la giornalista di essere un’attrice e la più grande stratega nella storia del reality. Ai microfoni della trasmissione radiofonica Guenda ha dichiarato:

“Cristiano ha avuto un bel rapporto con mia madre che però ha attaccato. Io inferocita, senza una ragione. È come se si fosse fatto portavoce di un messaggio chissà di chi”

Per l’ex concorrente è come se nei confronti della madre si fosse creato un brutto clima e non si riesce a spiegare perché una persona come lei che ha superato tante nomination abbia perso contro Samantha De Grenet, tra le ultime concorrenti ad entrare in gioco:

“Sono dinamiche che non riesco a capire, penso ai social, a tutto il mondo che si crea attorno a queste dinamiche spesso imprevedibili”

Ha influito il gossip con Baccini? Guenda ha ammesso di avercela con i social, in questo momento, perché le parole degli haters sono pesanti. La ragazza, infatti, non ha nascosto di ricevere insulti che sono fastidiosi e ha chiesto di muovere delle critiche costruttive che possano aprire dibattiti, il cyberbullismo non serve.

Maria Teresa Ruta eliminata: la figlia Guenda Goria svela un retroscena dopo GF Vip

Una volta finita la trasmissione Maria Teresa Ruta e Guenda Goria si sono ritrovata dopo mesi di separazione a causa del Grande Fratello Vip. La figlia ha svelato che la showgirl era molto dispiaciuta e ci teneva ad avere un rapporto affettivo con tutti all’interno della Casa:

“Mi ha detto che si sentiva molto sola negli ultimi tempi. Ci teneva tanto e mi ha detto ‘sono felice di avere i vostri abbracci, mi sentivo isolata’”

La mancanza della Ruta nella Casa è tangibile. Stefania Orlando ha rivelato a Tommaso Zorzi di esserci rimasta male per le parole e gli occhi pieni di rabbia di Maria Teresa. L’influencer, invece, ha sostenuto: “A me ha dato un abbraccio come se fossi un traditore”. Nel pomeriggio di oggi, sabato 13 febbraio, l’ex volto Rai ha pianto ripensando all’eliminazione della bionda showgirl.