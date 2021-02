GF Vip, Malgioglio pentito: il gesto per fare pace con Maria Teresa Ruta

Cristiano Malgioglio si è pentito del duro scontro che ha avuto con Maria Teresa Ruta in una delle ultime puntate del Grande Fratello Vip. Quando la conduttrice era ancora nella Casa più spiata d’Italia il famoso paroliere l’ha accusata di essere una stratega, una finta vittima che cerca sempre di attirare l’attenzione. Ma qualche giorno dopo quella furiosa lite i due, che si conoscono da tempo, sono tornati ad essere amici.

Intervistata da Turchese Baracchi nel programma Turchesando in onda su Radio Gossip News Italia Guenda Goria ha rivelato che Cristiano Malgioglio e Maria Teresa Ruta sono tornati ad essere amici e hanno avuto un chiarimento dopo l’eliminazione della bionda giornalista. Guenda ha dichiarato:

“Malgioglio è dispiaciutissimo di quanto successo. Ha mandato un mazzo di fiori nel camerino di mia madre. È stato un momento di show. Ci siamo riappacificati”

La figlia di Amedeo Goria non aveva preso bene l’attacco di Cristiano Malgioglio alla madre Maria Teresa Ruta al Grande Fratello Vip. Durante la diretta Guenda Goria è letteralmente sbottata contro l’artista. Lontano dalle telecamere, però, i tre sono riusciti a trovare un punto di incontro e a riappacificarsi.

Guenda Goria è sicura che lo stesso accadrà tra Maria Teresa Ruta, Tommaso Zorzi e Stefania Orlando. L’attrice non ha nascosto la propria delusione per la nomination di Zorzi ma ha ribadito che tanti mesi di amicizia non verranno spazzati via da un singolo gesto. Non a caso Guenda continua a fare il tifo per Tommy al Grande Fratello Vip.

Maria Teresa Ruta contro Tommaso Zorzi

Nell’ultima intervista rilasciata al settimanale Chi, Maria Teresa Ruta ha espresso tutta la propria delusione per la nomination di Tommaso Zorzi e per il silenzio dell’amica Stefania Orlando. A detta della Ruta molti nel bunker di Cinecittà recitavano una parte altrimenti non sarebbe finita sempre al televoto nonostante complimenti e confidenze.

Maria Teresa Ruta ha inoltre rimarcato una certa stanchezza da parte di tutti. Quasi sei mesi di reality show si fanno sentire e nella Casa si respira tensione. L’ex moglie di Amedeo ha assicurato che a vincere la quinta edizione del format sarà uno tra Tommaso Zorzi e Dayane Mello.