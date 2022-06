Il compleanno di Lucrezia ‘Lulù’ Selassié è diventato un caso. Doveva essere un mega party, è stata una festicciola a cui hanno preso parte una manciata di persone. La maggior parte degli invitati ha dato buca, non presentandosi. Questo almeno è ciò che assicura The Pipol Gossip. Ma si vada con ordine: Lulù ha compiuto 24 anni lo scorso 9 giugno e per quella data aveva organizzato un evento pomposo in un hotel di Napoli. All’ultimo, però, la festa è stata rimandata: motivo? Troppi invitati avevano fatto sapere che non avrebbero potuto presenziare.

Così la Selassié ha fatto slittare il tutto a mercoledì 22 giugno, dando appuntamento nello stesso albergo campano. Peccato che il risultato sia stato il medesimo di quindici giorni prima: dei circa 50 invitati non si è visto quasi nessuno. Gli ex concorrenti del GF Vip che hanno condiviso con le principesse l’avventura nella Casa più spiata d’Italia non si sono palesati, eccezione fatta per la sola Federica Calemme.

Così The Pipol Gossip nel raccontare il retroscena del compleanno di Lucrezia Selassié:

“Napoli. Il compleanno delle sorelle Selassiè si è rivelato un flop. Avrebbero dovuto dare un grande party in hotel il 9 giugno, ma come avevamo già anticipato, il tutto sarebbe stato spostato ad una nuova data, il 22. E così è stato. Peccato che alla festa di ieri sera non si sia presentato quasi nessuno. Dei cinquanta invitati previsti (tra i quali anche diversi ex gieffini), se ne sono visti ben pochi. I fotografai vagavano nel vuoto e il sontuoso catering non è stato toccato. Vedere per credere. Le testimonianze non possono essere smentite. Ma non è finita qui: grandissimo imbarazzo da parte dell’hotel che ha ospitato gratuitamente per tre giorni le sorelle, concedendo loro ogni tipo di extra, come rilassanti spa e golosi room service”.

Non si sa perché tanti invitati abbiano scelto di disertare l’evento, dando buca. Pochi dubbi, però, sul fatto che sia stato un flop. Nonostante ciò, le tre sorelle Selassié hanno postato sui social qualche momento della festa, che ha visto anche un djset. In effetti, dalle Stories Instagram pubblicate in rete, il party è sembrato poco movimentato per mancanza di partecipanti.

GF Vip, Alessandro Basciano e Lulù Selassié: i due ex gieffini accomunati dai compleanni disertati

Una simile situazione sarebbe capitata anche ad Alessandro Basciano. L’ex volto di Uomini e Donne, a inizio giugno, ha spento 33 candeline. E come Lulù Selassié ha organizzato una festa a Napoli. Pure in quel frangente, come ha rivelato Biccy.it, furono allertati fotografi e quant’altro, con la promessa che si sarebbe visto qualche ‘vip’. E invece, al pari del party della Selassié, niente. Di personalità note nemmeno l’ombra, eccezion fatta per Giucas Casella e Gianluca Costantino, oltreché Sophie Codegoni (compagna dello stesso Basciano).