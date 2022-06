Compleanno Lulù, ex GF Vip danno buca: festa saltata e inviti da rifare

La principessa pare che abbia dovuto rimandare il party di compleanno all’ultimo momento per via di alcuni forfait

Lucrezia ‘Lulu’ Selassie rinvia la festa di compleanno per via del forfait di diversi invitati. La principessa, protagonista al Grande Fratello Vip 6 nonché ex fidanzata di Manuel Bortuzzo, secondo quanto rivelato da The Pipol Tv, si è ritrovata a dover far slittare il party dei suoi 24 anni dopo che alcuni suoi ex compagni di viaggio gieffini hanno declinato il suo invito. La giovane spegnerà le candeline il 9 giugno e per l’occasione aveva organizzato una festicciola in uno degli hotel più belli di Napoli, il Gold Tower Hotel. Improvvisamente, però, avrebbe chiesto di far slittare l’evento al 22 giugno. Così, ora, dovrà rifare gli inviti da capo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pipol TV (@thepipol_tv)

The Pipol Tv non ha fornito i nomi degli invitati e degli ex gieffini che hanno dato buca. Nella lista dei partecipanti figura anche Manuel Bortuzzo? Con ogni probabilità no, visto che l’ex coppia si è lasciata in modo piuttosto burrascoso. Il nuotatore, senza dire nulla a Lulù, nelle scorse settimane, ha deciso di consegnare all’Ansa un comunicato scritto di suo pugno; comunicato in cui rivelava di aver scelto di troncare la love story. Fu proprio la princess a confermare che l’annuncio fu dato senza che lei fosse presa in considerazione.

Dall’altro lato, sia Bortuzzo sia la Selassiè hanno rimarcato in diversi frangenti di non nutrire rancori reciproci per come sono andate le cose. Fatto sta che ora tra i due c’è il gelo, con tanto di rapporti azzerati.

GF Vip 6, il “saccheggio” di Tale e Quale Show

Restando in tema GF Vip 6, a proposito di alcuni ex concorrenti del reality, ci sarebbe in corso un “saccheggio” da parte di Tale e Quale Show, il popolare format di Rai Uno timonato da Carlo Conti. Dagospia ha scritto che il programma dell’ammiraglia della tv di stato starebbe provando ad attingere a piene mani proprio dal cast della sesta edizione del GF Vip. In particolare, Conti avrebbe quasi chiuso le trattative per avere Alex Belli e Davide Silvestri. Anche Katia Ricciarelli potrebbe essere arruolata (le sue quotazioni sono però in calo), oltre alle tre sorelle Selassiè.