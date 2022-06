Compleanno Basciano, ex GF Vip bidonano: niente foto, Signorini stizzito

Basciano come Lucrezia ‘Lulù’ Selassié: il compleanno disertato da diversi ex compagni del Grande Fratello Vip

Pare che tra i concorrenti del Grande Fratello Vip 6 vada di moda disertare i compleanni. Nei giorni scorsi il gossip ha raccontato che Lucrezia ‘Lulù’ Selassié, dopo essersi data da fare per organizzare un party con i fiocchi per il suo 24esimo compleanno, si è ritrovata a dover far slittare la festicciola per le tante buche date dagli invitati. Ora si scopre che una situazione analoga sarebbe capitata pure ad Alessandro Basciano che ha spento 33 candeline lo scorso 1 giugno, festeggiando a Napoli (nel capoluogo campano il giovane ha molti amici), dove ha trascorso un fine settimana all’insegna del relax e della spensieratezza.

Basciano e i vip assenti al compleanno

Biccy.it ha fatto sapere che l’ex volto di Temptation Island e di Uomini e Donne ha organizzato un evento per celebrare il suo compleanno, ma che qualcosa non è andato come previsto. Alla festa avrebbero dovuto partecipare un po’ dei suoi ex compagni di viaggio al GF Vip. Avrebbero, condizionale, appunto, poiché, a conti fatti, di vipponi se ne sono visti ben pochi, nonostante ne fosse stata annunciata la presenza.

In particolare, il compagno di Sophie Codegoni, sia al locale in cui è stato dato il party sia al magazine Chi, che ha provveduto a seguire levento, avrebbe garantito che per l’occasione ci sarebbero stati un bel po’ di vip. In realtà, ad omaggiare il 33enne ligure ci sono stati soltanto Giucas Casella e Gianluca Costantino. I tanti forfait avrebbero provocato qualche mal di pancia. “L’improvvisa assenza di molti di loro – legge su Biccy.it – avrebbe un po’ indispettito i dirigenti del locale che ha ospitato il compleanno ed anche Alfonso Signorini che si sarebbe ritrovato sul proprio settimanale solo due foto con pochissime celebrità”.

Fra gli assenti più celebri, Soleil Sorge (in quel periodo l’italoamericana si trovava in Honduras per partecipare temporaneamente a L’Isola dei Famosi) e le principesse Selassié. Lo stesso Basciano, intervistato da Chi Magazine, aveva raccontato di essere stato bidonato da diversi invitati. L’ex gieffino, però, ha preferito non innescare alcuna polemica.

“Io ho invitato un po’ tutti, però c’era il ponte di mezzo. Con serenità sono rimasto in buoni rapporti con quasi tutti i miei ex compagni di viaggio. Non porto rancore nei confronti di nessuno. Il gioco è finito, conta la vita reale”, ha dichiarato il genovese al settimanale di Alfonso Signorini.

Basciano attaccato dall’ex compagna

Basciano, nelle scorse ore, è tornato a riempire le pagine del gossip nostrano per delle dichiarazioni rilasciate dalla sua ex compagna, con la quale ha avuto un figlio. La donna lo ha attaccato frontalmente, lasciando intendere che sia un padre assente. Per ora il diretto interessato ha preferito non replicare.