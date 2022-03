GF Vip, l’ultimo gesto di Sophie e Basciano: Fabrizio Corona reagisce

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono stati due dei protagonisti della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Il modello e l’ex tronista, ex di Fabrizio Corona, hanno intrapreso una storia d’amore proprio all’interno della Casa più spiata d’Italia. Il loro legame sembra prosperare anche dopo la fine della loro partecipazione al reality show. Ecco come ha reagito l’ex ‘Re dei Paparazzi’ ad un evento immortalato e condiviso dalla coppia sui social.

Anche dopo la loro eliminazione al GF Vip 6 la relazione tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sembra andare a gonfie vele. Nella mattina di oggi, 13 marzo 2022, il modello ha pubblicato nelle sue storie Instagram una foto che ha scatenato il sarcasmo di Fabrizio Corona, la cui risposta non si è fatta attendere. Lo scatto ritrae i due mentre mostrano l’interno del loro labbro inferiore, che entrambi hanno tatuato. In particolare Basciano ha fatto ripassare la scritta “Respect”, mentre la modella si è incisa sulla pelle la parola “Rebel”. Il 32enne ha accompagnato la foto alla scritta “My partner in crime”, taggando la sua dolce metà. I due, successivamente, si sono mostrati felici in alcuni video mentre si scambiano effusioni.

GF Vip Sophie e Alessandro, l’ennesima intrusione di Corona

Corona si è sentito in dovere di commentare in modo ironico, postando nelle sue storie Instagram una sua foto con la scritta “Quando lo compri su Amazon” e subito dopo la storia incriminata dei “Basciagoni” con su scritto “Quando ti arriva a casa..”. A modo suo il 47enne ha voluto rimarcare la sua superiorità nei confronti di Basciano, spinto forse dalla gelosia verso la sua ex nonostante il suo attuale legame con la modella Sara Barbieri. Solo qualche giorno fa Corona si è intromesso nella storia d’amore tra Sophie e Alessandro, dicendo addirittura ai microfoni di Chi di star aspettando il ritorno dell’ex tronista.

Al momento Sophie e Alessandro non hanno replicato. I due sembrano fare sul serio: solo qualche giorno fa la 22enne ha incontrato per la prima volta una persona importante della vita del modello, il figlio Nicolò. La love story ha ricevuto anche la benedizione della mamma della modella, Valeria Pasciuti, arrivata con una lettera a Di Più. Si dice che la Codegoni, addirittura, sia intenzionata a stabilirsi a Madrid, in Spagna, per seguire il suo fidanzato che lì possiede un ristorante.