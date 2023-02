GF Vip, Luca Onestini crolla per Ivana: lacrime e confessioni

È tornato il sereno tra Luca Onestini e Ivana Mrazova. Nelle ultime giornate, infatti, i due sono passati dal pensare ad un nuovo futuro insieme ad accusarsi reciprocamente. A far litigare i due ex fidanzati è stato un bacio che la modella ha dato per gioco ad Andrea Maestrelli. Il gesto ha provocato la forte gelosia dell’ex tronista e il tutto è degenerato in una discussione che è andata avanti per ore. Ma, l’affetto che li lega sembra aver avuto la meglio e l’ex coppia ha avuto un commovente chiarimento, conclusosi con un crollo emotivo per entrambi.

Luca e Ivana si sono ritrovati in piscina e hanno avuto un confronto onesto in cui hanno messo a nudo tutte le loro fragilità. “Devo stare zitto e accettare tutto” ha affermato il concorrente, stanco di dover sempre apparire forte e dover fingere che vada tutto bene. L’influencer bolognese, sin dall’inizio di questa nuova avventura, è stato vittima di numerosi attacchi, ma ha sempre risposto con il sorriso e sembrava che nulla lo potesse scalfire. A quanto pare, però, non è realmente così: “Dietro questi sorrisi poi c’è anche dell’altro, arrivo al punto che qualcosa di bello me lo merito. Evidentemente no”. E quel qualcosa di bello, probabilmente, è proprio colei che ha sempre definito come “l’amore della sua vita”.

La modella ceca ha condiviso più di tre anni della sua vita con il vippone e lo conosce meglio di chiunque altro. Proprio per questo, riesce a percepire molto altro dietro i suoi sorrisi e le sue battute: “Capisco che i tuoi occhi cambiano da così a così, io li conosco. Altra gente non ti conosce, vede sempre un Luca che si diverte, che scherza e basta”. Parole che sono arrivate dritte al cuore di Onestini, che faticava a trattenere la commozione.

Il confronto si è concluso quando i due si sono abbracciati dopo una chiara dichiarazione d’amore. “Forse è il destino che ha voluto…”, ha cominciato Ivana la frase, che è stata poi completata da Luca: “Che ci rincontrassimo qua“. A quel punto, l’ex corteggiatore non è più riuscito a trattenersi ed è scoppiato in lacrime tra le braccia della Mrazova. Un abbraccio che parla da solo e una confessione che non lascia più dubbi su un loro futuro insieme. Per molti, infatti, è solamente questione di tempo, ma una cosa è certa: Ivana e Luca torneranno insieme.