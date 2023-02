Luca Onestini è diventato uno dei protagonisti del Grande Fratello Vip 7. Dopo essersi “preso” la scena nella seconda edizione, anche quest’anno è riuscito a entrare nelle grazie del pubblico. Non di tutto, è ovvio, perché c’è chi non apprezza il suo comportamento nella Casa ma è ciò che succede quando sui social c’è la guerra tra fandom. E nel GF Vip 2 tutto questo non accadeva, non in modo così acceso almeno. Pure è vero che Luca in questa edizione ha tirato fuori un altro lato della sua persona, che nella seconda edizione non è stato necessario tirare fuori. C’era un clima del tutto diverso nella Casa all’epoca, tutti i veleni e le cattiverie che serpeggiano da qualche edizione a questa parte non c’erano.

Questo lato del carattere di Onestini ha lasciato di stucco qualcuno. Altri invece con il passare delle settimane hanno iniziato ad apprezzare anche questi suoi lati caratteriali e oggi il “mestierante” – così lo chiamano i fan prendendo spunto dai tentativi di offenderlo di alcuni fan- ha tanto supporto, leggendo qui e là sui social. Naturalmente ci sono anche i detrattori e la maggior parte sono fan dei concorrenti che fanno parte dei Persiani. Luca è uno Spartano. E tra i fandom Persiani quello più agguerrito contro Onestini è di sicuro il fandom di Nikita Pelizon, a seguire i Donnalisi, fan di Antonella Fiordelisi (più suoi che di Edoardo Donnamaria).

Così oggi uno di questi detrattori del Vippone ha deciso di indirizzare una lettera contro Onestini su Chi. Il destinatario è Alfonso Signorini, che in qualità di direttore del magazine replica alla posta. Nella lettera in questione la lettrice ha scritto di aver notato un “Luca Onestini educato e umile” a Uomini e Donne e al GF Vip 2. Quest’anno invece ha ritrovato una persona diversa:

“Me lo ritrovo dopo quattro anni arrogante, presuntuoso e maniacalmente attento a uscire sempre bene come personaggio. Anche con la dolce Ivana… insulti e minacce. La popolarità a volte rovina le persone!”

Va detto che oggi Luca ha 30 anni e di sicuro una consapevolezza di sé ben diversa, magari ci tiene di più alla sua immagine rispetto a quando ha partecipato nel 2017 e di anni ne aveva 24. Ed è proprio ciò che ha risposto Alfonso. Nella risposta fulminea di Signorini su Onestini, però, pare di capire che in un certo senso concorda con la descrizione fatta dalla lettrice: “Crescendo si cambia. E non sempre in meglio. Un caro saluto”.

Forse queste parole non faranno piacere ai fan di Luca, così come a quelli di tutti gli Spartani forse. Tanti già pensano che al Grande Fratello Vip 7 Oriana Marzoli e Luca Onestini vengano sempre messi alla gogna anche quando non sono responsabili. Loro stessi si sono resi conto di un gioco degli autori che tende a mettere un equilibrio tra le due fazioni della Casa.

Questa settimana è arrivata su Chi una lettera contro Luca Onestini, la settimana scorsa era una lettera contro Oriana. A chi toccherà la prossima volta? Forse sarà su Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia, visto che pure gli Incorvassi sono tra i principali nemici dei fan dei Persiani? O magari sarà un fan Spartano a decidersi a scrivere qualcosa su Nikita o Antonella? Si vedrà.