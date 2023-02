GF Vip notte: il gioco degli autori, Nikita e Antonella spalle al muro

Cosa è successo al GF Vip 7 stanotte dopo la puntata? La notte è trascorsa senza particolari scontri, ma di certo ci sono stati degli scossoni. Appena terminata la puntata, Micol Incorvaia ha chiesto a Davide Donadei il motivo della sua nomination. Davide non ha rivelato il vero motivo per il quale l’ha nominata, ha preferito trincerarsi dietro il classico “a esclusione”, non volendo nominare Giaele. In realtà in confessionale aveva detto ben altro, parlando di cattiveria, ma è più che lecito scegliere di non rivelare la motivazione quando si nomina in confessionale. Certo il pubblico non ha particolarmente apprezzato visto che i Persiani parlano sempre di sincerità, ma Donadei non era tenuto a rivelare.

A proposito dei Persiani, nello schieramento ci sono Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon. Ieri sera è andata in onda la clip di loro due dispiaciute, tristi e in lacrime per aver perso il televoto per il preferito contro Oriana Marzoli. A metterle con le spalle al muro e a far capire loro che è inutile dire cose tipo “le persone vere non vengono capite” oppure “il pubblico non vede tutto” è stato Edoardo Donnamaria. A Nikita, per esempio, ha detto:

“Che vuol dire sono sola? Tu dici ‘Sono sola se non mi fanno preferita al Grande Fratello’. Ma che ragionamenti fai? Hai appena detto che se non ti fanno preferita non hai il sostegno e sei sola”

EDOFORUM SEI UNA GRANDISSIMA TESTA DI CAZZ0 MA COME MI FACEVI GODERE TU POCHI LI DENTRO TORNA IN TE CAZZO!!!! ????????????????????????????????✈️✈️✈️✈️#gfvip #oriele #incorvassi #gioiellers pic.twitter.com/A2V774GK99 — OpinionistaGFVIP (@O_GFVIP) February 21, 2023

Ha affrontato l’argomento anche con Antonella, che pure qualche giorno fa si era stupita del fatto che la preferita fosse Oriana e non una fra lei e Nikita. Sempre Donnamaria alla sua fidanzata ha fatto notare:

“Viene votato chi piace di più. Dovete semplicemente accettare che c’è gente che piace più di voi, punto. Inutile dire che uno ha il gruppo più numeroso. No, piace di più. Secondo me sarebbe più maturo dire “Ok ho perso al televoto, vuol dire che lui è preferito a me”, punto. Non stare lì a dire che le cose non si vedono, se passano certe persone vuol dire che il pubblico… Ognuno ha i suoi gusti. Quello che fa Oriana di sbagliato lo vedono tutti, Alfonso ne parla tutte le puntate. Se nonostante questo piace e vince il preferito vuol dire che alla gente piace. Non è una questione di gruppo”

Naturalmente ci sono state anche le solite discussioni tra i Donnalisi: argomento del confronto stavolta è stata Micol Incorvaia. Da qualche settimana infatti la Fiordelisi ha deciso di tornare all’attacco contro Micol e le usa tutte per darle contro. Edoardo però le ha spiegato, ancora una volta, che non si possono paragonare il suo rapporto con Micol – che va avanti da prima del GF Vip – con quello di Antonella e Spinalbese. E ancora una volta Antonella ha usato toni discutibili contro Micol:

“Invece tu con una persona che ti sei sc…to svariate volte, che sia che eravate ubriachi, che è successo che te l’ha data la sera appena ti ha visto, tutte le cose che mi hai detto cioè subito. Non come fa qua la santarellina, me l’hai detto anche tu. Voglio sapere come mai tu adesso che ci sei stato insieme, me ne ha dette di tutti i colori, mi offende, mi provoca in continuazione, parla male di me col microfono tu non dica niente. Io sono la tua fidanzata!”

Edoardo.D ad Antonella: “Viene votato chi piace di più, dovete semplicemente accettare che c’è gente che piace più di voi, punto” QUESTO #gfvip #oriele #incorvassi pic.twitter.com/g61Y8S3ggP — sisonokevin (@_soleilandia_) February 21, 2023

Luca Onestini smaschera il gioco degli autori al GF Vip 7

Ciò che è successo ieri sera non è per niente piaciuto al pubblico, alla maggioranza almeno. Quello che tifa per gli Spartani. Leggendo sui social, infatti, per tanti spettatori le clip ieri sera non avrebbero mostrato per filo e per segno ciò che è successo nei giorni scorsi. Signorini ha fatto di tutta l’erba un fascio e questo non è piaciuto. Il riferimento è alla prima parte della puntata, quella in cui Alfonso ha affrontato i fatti di sabato notte.

Gli Spartani sono passati come dei provocatori, i Persiani come le povere vittime che sono costrette a reagire per stare a galla e quindi se sbagliano è colpa dei Persiani. Questo è il succo dei discorsi fatti ieri sera, senza tralasciare che Signorini ha rimbrottato Ivana Mrazova che non ha fatto letteralmente nulla e che a Oriana Marzoli è stato dato praticamente dell’alcolizzata, in prima serata su Canale 5. Insomma, altri fandom e altri parenti avrebbero fatto partire querele per molto meno.

Dopo la puntata, Luca Onestini ha fatto il “cappottino” agli autori, come si dice nel gergo. Ovvero ha fatto notare come in puntata venga fatto un racconto dei fatti in modo da non affossare i Persiani. Con i suoi compagni Spartani ha fatto queste riflessioni:

“Alcune cose o lo fanno per equilibrare oppure non si spiega. La cosa che Oriana ha detto cose e che ci sono i video… Li facevano vedere! Ed è sfuggita a tutti un’altra cosa: a me non fanno più parlare. Sonia si è arrabbiata solo perché ho alzato la mano, poi non mi hanno fatto parlare. Martina dice ci sono tutti i video che documentano questo, Oriana risponde che lo avrebbero fatto vedere se l’ho detto. Non prende posizione Grande Fratello, su certe cose invece ti cacciano. Martina risponde con tu ti togli il microfono per dirlo, allora come fanno a esserci i video? E dici ‘No, io ho solo ascoltato'”

Anche il fatto che il GF Vip decida di montare le clip in un certo modo, come nel caso della nomination di Donadei a Micol, è lecito: i concorrenti hanno accettato di partecipare a un programma dove ci sono degli autori e ne sono consapevoli. Gli autori fanno il loro lavoro per smuovere le acque. Il pubblico che segue la diretta su Mediaset Extra però è meno disposto a essere preso in giro e si aspetta che i fatti vengano narrati nel modo esatto, senza i taglia e cuci che possano favorire alcuni concorrenti. Anche perché chi segue solo le puntate in prima serata viene influenzato e non poco sulla realtà della Casa.