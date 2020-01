Gf Vip è guerra su Adriana e Rita, la Casa si spacca: Barbara Alberti al veleno

Adriana Volpe e Rita Rusić, la guerra continua al Gf Vip 4: lo sfogo

Adriana Volpe e Rita Rusić continuano ad essere le protagoniste di questi giorni del Grande Fratello Vip perché il fatto che la seconda sia andata in nomination a causa della prima non è piaciuto a più di qualcuno: si ha infatti l’impressione che la Volpe abbia fatto il possibile per spingere più di una persona a nominare quella che per molti è ormai la sua rivale. La prima a dichiararlo è stata Antonella Elia che l’ha prima chiamata “oca” e poi si è detta infastidita del fatto che col suo spirito da “missionaria per la pace nel mondo” le ha fatto fare pace con Fernanda Lessa che di conseguenza non ha potuto più nominare. Rita Rusić ora rischia grosso, e questo non le va bene: “Mi sento ingiustamente presa di punta – queste le sue parole in confessionale –. Lei mi vede come un’antagonista. Io non ho mai fatto niente contro di lei o senza delicatezza nei suoi confronti. Mi sento totalmente innocente”.

Gf Vip 4, la Casa si spacca e Barbara Alberti si schiera contro Adriana: “Gioca e fa tutte le sue mosse”

Non sappiamo come tratterà la questione Signorini domani ma se fossimo in lui e negli autori ci soffermeremmo un po’: si tratta infatti di una dinamica che ha quasi spaccato la Casa perché ha visto Clizia Incorvaia, Antonella e Barbara Alberti – e vedrete che verranno fuori anche altri nomi – scendere in campo a favore di Rita. E visto che al Gf Vip 4 finora si è parlato soprattutto di questioni che riguardano i rapporti con persone esterne alla Casa, sarebbe un argomento che ci permetterebbe di capire come sta andando il gioco. La stessa Alberti, reduce da una settimana non proprio bella, si è scagliata contro Adriana: “La regina Adriana – queste le sue parole – gioca come dovrebbe giocare e fa tutte le sue mosse. Rita non le fa, però ha i suoi sostenitori”. E non si tratta neanche della prima volta che la Alberti prende posizioni di questo genere.

Grande Fratello Vip: atteso confronto di fuoco in puntata

Se i fatti stessero così Adriana rischierebbe davvero di essere eliminata alla prima nomination utile: non tanto perché si è scagliata contro Rita quanto perché lo ha fatto senza dirlo chiaramente, e questo non siamo stati noi a notarlo ma i coinquilini che vivono con loro tutto il giorno. Caro Signorini, ora sai cosa fare: venerdì il chiarimento dovrà essere esplosivo!