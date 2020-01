Barbara Alberti resta al Grande Fratello Vip 4, le accuse: polemica fuori dalla Casa

Grande Fratello Vip 4, Barbara Alberti rientra nel programma

Alla fine Barbara Alberti non è stata esclusa dal Grande Fratello Vip 4 ed è stata riammessa tra i concorrenti nonostante le polemiche sollevate la scorsa settimana e i filmati mandati in onda sino a oggi. La scrittrice era visibilmente provata dai meccanismi di gioco, al punto che voleva rifiutarsi persino di fare le nomination e ha ceduto solo per via dell’insistenza di Alfonso Signorini. In settimana Barbara non si è sentita particolarmente bene e ha dovuto lasciare la Casa, tant’è che il televoto è stato sospeso e aspettavamo proprio stasera per sapere cosa ne sarebbe stato di lei: sarebbe rientrata in casa come se niente fosse successo o avrebbe annunciato l’abbandono del Gf Vip 4? Non c’è stato neanche bisogno di domande da parte di Signorini: è stata proprio la Alberti a dire che sarebbe rimasta in gara.

Barbara Alberti ancora concorrente del Gf Vip 4: le motivazioni

“Nel mio lettuccio – ha raccontato la Alberti – domenica ero a 300 metri da casa mia ma pensavo a qua. Mi è venuta una nostalgia pazzesca – ha poi aggiunto sottolineando che cambierà atteggiamento e giocherà molto di più rispetto a quanto fatto in passato –, però per giocare. Adesso sparerò sui miei fratelli. Era un Paradiso appena cominciato – queste le sue parole sugli inizi del Grande Fratello –, e te ne vai. Ho disertato e torno. E sono pronta al crimine”. Tante metafore per dire insomma che resterà nella casa del Gf Vip 4 e si comporterà da concorrente, senza ripensamenti e remore di sorta. D’altra parte sarà pure un gioco, no?

Gf Vip 4, infuria la polemica fuori dalla Casa: quali sono le accuse

Dando un’occhiata ai commenti sul Web, in realtà, il fatto che Barbara sia rimasta tra i concorrenti del Gf Vip 4 non è andato bene a numerosi utenti: qualcuno infatti crede che Barbara abbia lasciato la Casa solo per studiarsi un modo per uscire pulita dalla polemica dell’ultima puntata, e per trovare un escamotage per non essere eliminata e far annullare un televoto dall’esito quasi certo. Non crediamo a queste accuse: se Alfonso avesse voluto tutelare davvero Barbara e se ci fossero stati questi presunti accordi non le avrebbe di certo dato contro la scorsa settimana. Bisognerebbe semplicemente godersi il gioco mettendo in conto che talvolta possono nascere delle situazioni insolite ma dietro alle quali non si nasconde per forza del marcio. Vi lasciamo ad alcuni post presi da Instagram e Twitter:

Barbara Alberti scappa dal televoto come io scappavo dalle interrogazioni chiedendo di andare in bagno #GFVIP — Cristina (@Cristin43998360) January 27, 2020

#GFVIP Autori a Barbara Alberti: Ti facciamo saltare la nomination, stai tre giorni fuori alla SPA, poi però torni in gioco con il sorriso addosso. pic.twitter.com/D8h0JTAhw9 — ApeMolesta (@StingingBee3) January 27, 2020

Riflettevo sulla vergogna che abbiamo visto con il ritorno in casa di Barbara Alberti: sembra quasi che sia intoccabile. Se un altro concorrente avesse detto un decimo di quello che ha detto la Alberti sarebbe già stato cacciato senza appello!#gfvip #gfvip4 #gfvip2020 — Il Giomba (@ilgiomba) January 27, 2020