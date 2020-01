Gf Vip Licia Nunez, l’allusione inaspettata: “Imma, davvero hai smesso di amarmi?”

Licia Nunez torna a parlare di Imma Battaglia al Grande Fratello Vip: le nuove dichiarazioni in confessionale

Licia Nunez sta raccontando come sono andate le cose tra lei e Imma Battaglia. Le due sono state insieme per sette anni e la storia è finita nel 2010, anno in cui Imma ha conosciuto Eva. Le tempistiche non convincono Licia tuttora, infatti ne ha parlato al Gf Vip in questi primi giorni di permanenza. Dopo essersi sfogata ieri mattina con altri inquilini della Casa, nel daytime di oggi abbiamo ascoltato altri pensieri profondi di Licia. L’attrice delle Tre rose di Eva ha una nuova compagna, di cui è molto innamorata, e stanno insieme da due anni. Non ha lasciato intendere di non aver dimenticato Imma, ma ha chiaramente detto che avrà sempre un legame con lei. Le due comunque non sono in guerra, Licia era presente al matrimonio di Imma e si sono sentite per gli auguri di Natale.

Gf Vip, Licia Nunez in confessionale: “Imma, davvero hai smesso di amarmi?”

Licia ha raccontato per filo e per segno come è finita la storia con Imma. In confessionale, poi, ha aggiunto: “Ero la sua principessa. Lei amava me più della sua vita, è impensabile che un’altra persona possa entrare nella tua vita e, così, dal niente cancellare l’amore che provi per la sottoscritta. Era difficile da accettare tutto questo. Sette anni di amore intenso e molto viscerale. Lei probabilmente ha voluto aprire una porticina a Eva, io con vent’anni in meno non ho mai aperto nemmeno una finestra”. E poi una frase che ha stupito tutti: “Mi amava più della sua stessa vita, ma davvero hai smesso di amarmi?”. Forse intendeva riferirsi al periodo in cui è finita la storia, avrebbe quindi dovuto dire “davvero avevi smesso di amarmi”. Oppure intende scatenare il caos, visto che lei è impegnata e Imma è sposata con Eva Grimaldi?

Licia Nunez e Imma Battaglia, parlano i concorrenti del Gf Vip 4

Il racconto comunque ha smosso un po’ tutti gli inquilini della Casa del Gf Vip 4. In confessionale, Clizia Incorvaia (un po’ criticata per la storia con Scamarcio) ha detto: “Licia ha amato molto e nel momento di crisi è stata tradita, solo che come ogni donna ancora innamorata procastinava questa fine”. Andrea Denver, invece, ha commentato così: “Nonostante siano passati dieci anni quella ferita è ancora aperta. Lei non si è sentita di affrontarla secondo me”.