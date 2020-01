Gf Vip news, la Casa critica Clizia per Scamarcio: “Proprio il migliore amico?”

Grande Fratello Vip, Clizia Incorvaia si confronta con i concorrenti sul presunto tradimento con Riccardo Scamarcio

Clizia Incorvaia al Gf Vip ha parlato della vicenda del presunto tradimento a Francesco Sarcina. Quest’ultimo ha raccontato, e sostenuto, pubblicamente di essere stato tradito da Clizia con Riccardo Scamarcio, che è stato loro testimone di nozze. L’attuale gieffina si è sempre difesa dicendo che in realtà loro due non stavano insieme quando c’è stato un avvicinamento con Scamarcio, per cui non si può parlare di tradimento. Anche se poi sono tornati insieme e si sono rilasciati quando Sarcina è venuto a conoscenza di quanto accaduto tra Clizia Incorvaia e Riccardo Scamarcio. Chiusa nella Casa del Gf Vip, Clizia ha raccontato ai suoi compagni d’avventura come sono andate le cose. Naturalmente dal suo punto di vista.

Clizia Incorvaia e Scamarcio: lei si difende ancora, poi parlano i concorrenti del Gf Vip

Parlando a tavola con gli altri e in confessionale, Clizia ha detto: “Non volevo questo epilogo. sicuramente i grandi amori non finiscono mai in maniera troppo pacifica, ma non pensavo questa melma. È stata terrificante la mia gogna mediatica. Io non ho fatto assolutamente nulla. Il tradimento viene usato quando c’è in corso una relazione. Siccome eravamo separati non è stato consumato nessun tradimento. Il concetto è: ero separata, potevo fare quello che volevo”. Già durante la discussione a tavola, Pago ha sollevato una sorta di accusa, dicendo che tutto è successo proprio con il migliore amico di Francesco Sarcina. Rita Rusic ha sostenuto che è una cosa che succede spesso, ma per Pago (che potrebbe tornare insieme a Serena) invece no: succede nei film semmai, non nella vita reale.

Gf Vip, Adriana Volpe su Clizia e Scamarcio: “Ma proprio il migliore amico?”

Sempre secondo la Rusic, inoltre, non è da esaminare solo il fatto, ma bisogna considerare cosa è successo prima. Anche Adriana Volpe si è espressa sulla questione, in confessionale: “Una storia molto complessa, dove lei in prima linea è stata tritata dai media, è stata sfigurata dal compagno che ha reso pubblica questa vicenda”. E poi è sembrata essere d’accordo con Pago: “Da una parte lei insiste dicendo che si erano lasciati. Dall’altra c’è il pensiero comune che viene da pensare: ma tra tutti, proprio il migliore amico? E poi tu migliore amico, ma tra tutte le donne proprio lei?”. Di sicuro se ne parlerà ancora nelle prossime puntate con Signorini.