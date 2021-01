GF Vip, la produzione interviene sul “concorrente che beve”: il comunicato

Nei giorni scorsi si è vociferato di una ex concorrente che alzerebbe un po’ il gomito prima delle puntate, ma non era stato fatto nessun nome: arriva la smentita

Dopo le tantissime voci che si sono rincorse sul possibile concorrente che beve prima della puntata, oggi è intervenuta la produzione. Una smentita arrivata tramite social, ma non è da escludere che Alfonso Signorini ne parli anche stasera in puntata. L’accusa non era da poco, anche se ha strappato il sorriso a qualcuno. Gabriele Parpiglia in una puntata di Casa Chi ha infatti rivelato che un ex concorrente avrebbe un comportamento non del tutto adeguato prima della puntata. Il giornalista aveva rivelato infatti che una ex Vippona alzerebbe un po’ il gomito prima della puntata e che arrivi in studio non proprio in modo composto. Rappando pure.

Non erano stati fatti nomi, ma sul Web qualcuno ha pensato si trattasse di Myriam Catania. Uno degli indizi infatti diceva che il concorrente in questione era molto rock. E Myriam è decisamente rock! Ma non sono mancati quelli che hanno pensato invece a Selvaggia Roma. Il nome non è stato fatto, quindi non si può sapere a chi si riferivano a Casa Chi. Prima che si andasse più a fondo, oggi la produzione ha deciso di intervenire. Con un messaggio pubblicato su Instagram hanno fatto sapere quanto segue:

“La produzione di #GFVIP e Alfonso Signorini smentiscono le indiscrezioni uscite su diverse testate online in merito al presunto comportamento inadeguato di un ex concorrente e negano categoricamente che sia in atto un qualsiasi provvedimento nei confronti di alcuno”.

Hanno smentito anche il provvedimento perché si vociferava pure che il concorrente in questione aveva ricevuto un ultimatum. Ovvero che se non avesse corretto il tiro non sarebbe tornata in studio. Ma nulla di tutto ciò conta più, vista la smentita della produzione e di Alfonso. Dietro le quinte del Grande Fratello Vip dunque non è successo nulla di tutto ciò, ma sarebbe solo una voce che si è rivelata infondata. o almeno come tale deve essere considerata, dopo la smentita.

Sotto al post su Instagram, però, anziché commentare questo scoop il pubblico si è concentrato su un altro provvedimento atteso. Nei commenti infatti ce ne sono un’infinità contro Dayane Mello: in tanti continuano a chiedere la sua squalifica per le uscite poco felici di questi giorni. Le ennesime. Non è la prima volta che accade, infatti: è ormai un accumulo di frasi infelici dette da Dayane su cui il pubblico non riesce più a passarci sopra. Ci sarà almeno un richiamo stasera o passerà tutto in sordina, come già successo nei mesi scorsi con la Mello?