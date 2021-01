Curiosa notizia orbitante attorno al Grande Fratello Vip 5: ci sarebbe una ex concorrente, sempre presente in studio da quando è stata eliminata, che prima delle puntate in diretta in prima serata ascolterebbe musica rap e berrebbe un po’ troppo vino, presentandosi in trasmissione in condizioni non ottimali, per usare un eufemismo. Sarà vero? E, soprattutto, di chi si tratta? Sulla veridicità dello spiffero non c’è molto da obbiettare visto che lo ha riferito il giornalista Gabriele Parpiglia, firma di Chi Magazine e figura professionale assai vicina ad Alfonso Signorini.

Resta da capire chi è la donna che sbevacchia prima di andare in onda. Parpiglia ne ha parlato durante l’ultima diretta di Casa Chi, guardandosi bene dal fare il nome. Il sasso però è ormai stato lanciato e, tra l’altro, potrebbe non essere lontana la risoluzione del mistero. Il prossimo lunedì occhi puntati non solo sulla Casa più spiata d’Italia, ma anche sullo studio: se manca qualche volto che fino ad ora è sempre stato presente in trasmissione, l’indovinello troverà risposta.

Eh sì, perché, stando sempre a ciò che ha riferito Parpiglia, chi gestisce lo show non è affatto contento di un simile atteggiamento della donna in questione che avrebbe ricevuto in tempi non sospetti un ultimatum: o la smette di ingollare vino nei camerini oppure bye bye diretta in studio. La firma di Chi Magazine ha lasciato qualche indizio. “È una molto rock”, ha chiosato. Ai telespettatori e agli affezionati del reality di Canale 5 la ‘conta’ e la congettura relativa al personaggio che, sempre seguendo il ‘verbo’ di Parpiglia, si siede spesso in seconda fila e non disdegna acconciature con treccine. Avete capito di chi si tratta?

Grande Fratello Vip 5, Zorzi e Stefania Orlando prostrati

Tornando alle vicende ‘interne’ della Casa più spiata d’Italia, il prolungamento ulteriore del reality ha gettato Tommaso Zorzi e Stefania Orlando nello sconforto. I due nelle scorse ore hanno pensato di lasciare anzitempo lo show. Uno sfogo passeggero che pare non troverà uno sbocco concreto nelle scelte prossimi della conduttrice e dell’influencer. Una cosa però è certa: chi è nella dimora di Cinecittà da settembre è piuttosto prostrato dal punto di vista psicologico.