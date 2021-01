In queste ore hanno suscitato parecchio scalpore le rivelazioni di Lidia Vella sul Grande Fratello. Lei ha partecipato a una delle ultime edizioni Nip, anzi all’ultima in cui tutti i concorrenti erano non famosi. Quindi prima delle due edizioni di Barbara d’Urso e di quelle Vip. Lidia non ha avuto un percorso sereno nella Casa, perché si è vista piombare dentro il suo ex fidanzato Alessandro Calabrese, che intanto aveva iniziato una conoscenza con Federica Lepanto. Il triangolo fra questi tre protagonisti della 14esima edizione del GF è passato alla storia, intanto Lidia è tornata a parlare di quella esperienza in questi giorni.

Il pubblico del GF Vip infatti non ha preso bene, per niente, l’ennesimo prolungamento della quinta edizione con i famosi. Nonostante Signorini continui a ripetere ai suoi Vipponi che il pubblico li vorrebbe ancora dentro la Casa, la realtà è un’altra: il pubblico ha avviato più di una protesta affinché termini questa edizione. Questo perché i concorrenti che sono nella Casa da settembre appaiono stanchi e scarichi, di conseguenza non riescono a dare più nulla al programma. E quindi chi ha la possibilità di fare domande ad ex gieffini in merito ai meccanismi, lo fa. Lidia ha risposto a una domanda e ha detto che gli autori fanno il lavaggio del cervello ai concorrenti.

Oggi è tornata sull’argomento durante Non succederà più su Radio Radio. Alla sua amica Giada Di Miceli Lidia ha spiegato di essere stupita del clamore che è seguito alle sue parole, perché in realtà ne aveva già parlato in passato e più volte. Ha precisato che gli autori non dicono mai ai concorrenti cosa dire o cosa fare, ma riescono in qualche modo a ottenere ciò che vogliono. Infatti ha aggiunto:

“Il contesto è quello che è, entri con la mentre stradebole. Stando là dentro te la indeboliscono ancora di più, arrivi a un punto in cui sei molto vulnerabile. Loro riescono a fare della tua mente quello che vogliono. Tu pensi che siano dalla tua parte, ma non è così. Noi siamo solo numeri per loro. I nostri sentimenti e la nostra sensibilità per loro non contano niente”.

Lidia ha detto di parlare per la sua esperienza principalmente, ma anche dopo aver sentito le testimonianza di altri ex gieffini. Lei inoltre si è sentita presa di mira nella sua edizione, quindi ha avuto dei periodi davvero complicati: “Sì, ho passato periodi molto molto delicati, pesanti, brutti”. Poi anche lei si è scagliata contro il prolungamento del GF Vip 5 fino a fine febbraio. Lidia sta seguendo come spettatrice questa edizione e ha notato che i concorrenti sono ormai esausti e stremati. Lei li farebbe uscire: “Ok il programma, i soldi, lo share ma qua stiamo parlando di persone. A livello umano non puoi fare questo secondo me, è scorretto”.

A dire il vero il fatto che al Grande Fratello ci sia una forte pressione psicologica sui partecipanti è un po’ il segreto di pulcinella. Così come il fatto che ci sia lo zampino degli autori, in qualche modo. I concorrenti non sono di certo in vacanza nella Casa, anzi. Gli autori sanno bene ciò che fanno ed è un reality show che si basa molto sul lato psicologico ed emotivo di chi decide di affrontarlo. Non è di certo solo un gioco basato su prove divertenti o sulla vita dei concorrenti. E nelle passate edizioni, in cui si dava molto più spazio alle dinamiche della Casa anziché alle storie, era anche molto più evidente questa pressione psicologica che oggi ha scandalizzato più di qualcuno. E Lidia Vella ne sa, appunto, qualcosa.