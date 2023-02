In un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo Katia Ricciarelli si è tolta qualche sassolino dalla scarpa in merito alla sua ultima incursione al Grande Fratello Vip. La cantante, protagonista del reality show lo scorso anno, qualche tempo fa è rientrata in Casa per cantare l’Ave Maria per le nozze di Francesca Cipriani. Qualcuno però l’ha criticata per delle stonature. Un comportamento che non è proprio andato giù all’ex moglie di Pippo Baudo…

“Ne hanno fatto una tragedia! – è sbottata Katia Ricciarelli – L’ignoranza altrui non ha davvero limite. Ho eseguito questo brano migliaia di volte, ma in questa particolare occasione avevo la base musicale sotto e si sentiva male. Con una persona come, che ha più di mezzo secolo di carriera alle spalle, era meglio evitare di tirar fuori certe stupidaggini”.

Katia Ricciarelli contro i concorrenti del GF Vip 7

Katia Ricciarelli, decisamente on fire, ha poi aggiunto alla rivista diretta da Riccardo Signoretti:

“Oltretutto dette da persone che sono ignoranti come capre. Ha proprio ragione Vittorio Sgarbi quando dice: “Capre, capre, capre”

Un chiaro riferimento dunque agli inquilini della settima edizione del GF Vip? La risposta di Katia Ricciarelli non lascia dubbi:

“Non sono neanche degni di essere ricordati. Sono inquilini questi? Peccato che non paghino l’affitto. L’ignoranza non ha limite”

I Vipponi del GF Vip 7 hanno criticato Katia Ricciarelli

Delle stecche di Katia Ricciarelli al Grande Fratello Vip se n’è parlato parecchio. Dopo la sua performance Antonino Spinalbese ha dichiarato, decisamente divertito, “Ha stonato”, mentre anche gli altri (Edoardo Tavassi su tutti) si burlavano di quanto accaduto durante l’ospitata dell’artista. Basita anche Oriana Marzoli, che ha assistito all’esibizione con gli occhi fuori dalle orbite.

Katia Ricciarelli dice basta ai reality show

Katia Ricciarelli ha ammesso che non parteciperebbe una seconda volta al Grande Fratello Vip così come non andrebbe mai in Honduras all’Isola dei Famosi. A 77enne il soprano non si sentirebbe a suo agio nei panni di naufraga. Oggi l’ex gieffina è più che mai concentrata sulla sua carriera musicale ma non ha mai rinnegato la sua avventura al GF Vip dove si è divertita, come ribadito più volte in varie interviste.

Ha inoltre confessato di essersi trovata bene con gli autori che, secondo Katia, fanno bene il loro lavoro stimolando liti, discussioni e flirt all’interno della Casa più spiata d’Italia. Perché, come evidenziato dalla stessa Ricciarelli, un reality show funziona così.

Oggi Katia Ricciarelli è single dopo aver avuto due amori importanti nella sua vita privata: dal 1972 al 1984 è stata legata al tenore José Carreras mentre è durata dal 1986 al 2004 il lungo legame con Pippo Baudo.