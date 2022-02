GF Vip, Kabir Bedi smonta Alex Belli: teatrino sgonfiato con una frase

Questa volta al Grande Fratello Vip 6 ci pensa Kabir Bedi a regalare una perla su Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge. I Vipponi nella Casa di Cinecittà sono ormai stanchi di tutta questa storia. Nel corso di ogni puntata, Alfonso Signorini concentra tutta l’attenzione su questa ‘soap recitata male’. Proprio così la definiscono i telespettatori, anche loro stufi di assistere a questa dinamica. Ed ecco che ora Kabir diventa la loro voce esprimendo tutta la sua disapprovazione sul teatrino messo su durante questa sesta edizione del reality show.

Indubbiamente Bedi è riuscito a dimostrare molto di più in sole poche settimane di permanenza nella Casa di Cinecittà. Ha riunito vari fan e ha conquistato il posto di preferito in un televoto che l’ha visto scontrarsi con Soleil Sorge. La sua storia, la sua saggezza e la sua maturità sono sicuramente di gran lunga più interessanti. Nonostante ciò, sul piccolo schermo è normale dare attenzione anche ad altri tipi di storie. Quest’anno è capitata quella dell’amore libero, così definito con forza da Alex Belli.

Kabir è uno di quelli che non si lascia di certo trascinare in questo genere di dinamiche. Non si fa raggirare dai tanti discorsi dell’attore di Centovetrine. L’interprete di Sandokan avrebbe ben capito qual potrebbe essere lo scopo di Alex Belli al GF Vip. Perché continuerebbe a parlare di questo amore libero? Delia Duran si sta confrontando con Miriana Trevisan sugli ultimi scontri on il marito, quando Kabir decide di esporre il suo pensiero.

Intrufolandosi nei loro discorsi, l’attore dichiara: “Secondo me Alex ha introdotto questo concetto di amore libero solo per dire: ‘Io voglio avere tutte e due le donne'”. Di fronte a queste parole, la gieffina sudamericana dimostra di essere completamente d’accordo. Ma Kabir va avanti con il suo punto di vista, facendo una domanda ben precisa a Delia: “Come puoi essere d’accordo quando lui dichiara il suo amore per un’altra donna?”.

Questo è un po’ quello che tutti si chiedono ormai da mesi. Ed è proprio questo uno dei dettagli che ha fatto credere a molti telespettatori che sia tutto montato. Adriana Volpe si batte sempre per portare avanti questo pensiero, rispettando il volere della maggior parte del pubblico. C’è tanto scetticismo ed è inutile dire che i tre protagonisti non stanno facendo granché per migliorare le loro immagini, anzi.

Dopo aver conquistato il posto da candidata alla finale del GF Vip 6, Delia Duran ha annunciato di voler lasciare il gioco. Non è stato tutto rose e fiori per lei non appena è stata eletta favorita dal pubblico. C’è chi è convinto del fatto che Soleil meritasse di più questo posto. E in effetti un po’ tutti si aspettavano che sarebbe stata lei la prima candidata alla finalissima.