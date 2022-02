Gf Vip, crollo nella notte: Delia vuole andare via, Lulù furiosa

L’atmosfera nella casa del Grande Fratello Vip continua ad essere particolarmente tesa. Neanche a dirlo, i motivi sono sempre legati ad Alex Belli. Ma ancora? Ebbene sì, perché Alfonso Signorini e il suo team di autori continuano a voler battere il ferro finché è caldo.

Per quanto anche gli stessi telespettatori siano probabilmente stanchi di sentir parlare sempre delle stesse cose, infatti, anche nella puntata di ieri sera c’è stato un lungo spazio dedicato all’ex attore di Centovetrine, ormai fuori dai giochi del reality da diverse settimane.

Nel corso della puntata, Signorini ha mandato in onda la clip di un’intervista concessa da Alex Belli dove l’attore parlava dei suoi sentimenti. Si è così deciso di riaprire lo scottante capitolo del triangolo amoroso fra lui, la moglie Delia Duran e Soleil Sorgé.

Delia, già molto provata nei giorni scorsi, non ha preso particolarmente bene le parole del marito, visto che per l’ennesima volta ha fatto il vago. Un’incertezza che l’ha mandata su tutte le furie, ancora una volta, spingendola sull’orlo dell’ennesimo esaurimento nervoso. Delia Duran non ci sta più a farsi usare, ma soprattutto si è resa conto che tutto quello che doveva dire e fare già l’ha fatto. Alex Belli anche ha provato in tutti i modi a convincerla (di nuovo) a non lasciarlo, dichiarandole un amore eterno e incondizionato. Ma il suo tentativo è apparso vano e in puntata sono volati insulti e urla agghiaccianti.

Dopo lo scontro, molto acceso, in diretta, Delia ha così trovato conforto fra le braccia dell’amica Manila Nazzaro, che ha dovuto assistere ad un durissimo sfogo che, chissà, potrebbe persino portare al suo abbandono:

Voglio andare via da qui, perché la mia vita è fuori. Io volevo capire soltanto alcune cose. Queste tre settimane sono state meravigliose perché ho capito molto. Ho compreso di amarmi e che devo essere più forte.

Di fronte alle parole di Delia, la Nazzaro si è posta con toni accomodanti, cercando di fare capire alla concorrente che vale forse la pena continuare a resistere ancora per un po’:

Non dire a nessuno che vuoi uscire, perché sparleranno di te. Sei stata la preferita contro Soleil. Direi che è un segnale chiaro e che devi rimanere.

Fino ad ora, per così dire, abbiamo accettato tutti di buon grado questi teatrini. Ma fino a che punto potremo ancora andare avanti? Diciamo per poco, anche perché gli stessi inquilini della casa, ormai, sono più che stufi di sentir parlare di Alex Belli e Delia Duran. Questo, per esempio, è il caso della principessa Lulù Selassié, che dopo aver assistito ad un nuovo delirio di Belli ha voluto lanciare un chiaro messaggio al team autoriale. “Questa storia di Alex mi ha stufato” ha tuonato ieri la Selassié, nel bel mezzo della diretta.