Manuel Bortuzzo a Verissimo: “Lulù mi manca, sono innamorato”

Manuel Bortuzzo fa sul serio con Lucrezia Selassié. Dopo aver lasciato il Grande Fratello Vip per motivi di salute lo sportivo ha capito l’importanza del suo sentimento per la principessina etiope, conosciuta lo scorso settembre. Un amore nato in sordine, tra tanti dubbi e perplessità, ma il futuro appare più roseo che mai. Alla fine Lulù è riuscita a far capitolare il bel nuotatore con la sua pazienza, tenacia e determinazione.

A Verissimo Manuel Bortuzzo ha assicurato:

“Inizialmente avevo paura, mi sono fatto problemi quando bisognava lasciare andare solo il cuore. Lulù mi manca, sono innamorato. È raro trovare un’anima così pura. La cosa più bella che mi ha regalato sono i suoi sguardi e la voglia che ha di starmi vicino. Mi ha ridato l’energia per rimettermi in gioco”

L’ex gieffino non vede l’ora di riabbracciare la sua amata, con la quale ha intenzione di fare sul serio. Durante gli ultimi giorni di permanenza nella Casa più spiata d’Italia Manuel Bortuzzo ha parlato addirittura di una probabile convivenza a Roma con Lulù.

L’esperienza al Grande Fratello Vip

Non solo amore: alla sesta edizione del Grande Fratello Vip Bortuzzo ha stretto anche un’amicizia profonda con Aldo Montano. Amicizia che va avanti ancora oggi che entrambi hanno abbandonato il reality show di Alfonso Signorini per motivazioni diverse ma importanti in egual maniera.

A Silvia Toffanin Manuel Bortuzzo ha confidato di aver avuto nel bunker di Cinecittà molte fragilità mentali. Spesso si sentiva un peso per via della sua disabilità e non sempre veniva compreso dagli altri concorrenti. Giorno dopo giorno ha però capito che doveva affidarsi a qualcuno, che doveva condividere le sue emozioni e sensazioni ed è diventato così più forte.

Bortuzzo si è inoltre complimentato con gli autori del GF Vip per averlo scelto, per aver così mostrato che pure un ragazzo in sedia a rotelle può fare un’esperienza del genere, in un format cult com’è appunto quello di Mediaset, che va in onda da oltre venti anni.

Bortuzzo sogna le Paralimpiadi

In attesa di consolidare il suo rapporto con Lucrezia Selassié fuori dal Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo sogna di partecipare alla Paralimpiadi. Un sogno che il 23enne spera di realizzare: un obiettivo da raggiungere con forza, coraggio e tanto impegno.