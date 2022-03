GF Vip, Jessica riaccende le speranze: “Barù? Dovete stare tranquilli…”

Cosa sta succedendo tra Jessica Selassié e Barù dopo il Grande Fratello Vip 6? A parlare ci pensa la vincitrice del reality show condotto da Alfonso Signorini. La sesta edizione l’ha vista trionfare con un’alta percentuale di gradimento da parte del pubblico di Canale 5. Nelle ultime settimane si era intuito sui social che ci sarebbe stato un gruppo solido pronto a renderla vincitrice. La sua presenza nella Casa di Cinecittà ha appassionato anche per la coppia Jerù. Il rapporto tra Jessica e Barù ha davvero creato un grande apprezzamento da parte dei telespettatori.

Oggi i fan dei Jerù vogliono avere delle risposte. Purtroppo, ultimamente non sono giunte delle notizie che hanno spento le speranze dei fan. Nella sua intervista a Casa Chi, gestita da Rosalinda Cannavò, Jessica Selassié ammette di aver ricevuto già qualche invito da parte di alcuni corteggiatori. Non ha, però, ancora visto nessuno. Ed ecco che si arriva a parlare di Barù. In particolare, risponde alla notizia che vedeva lui rifiutare un suo invito a cena. La principessa nega categoricamente che ciò sia accaduto.

“Voglio smentire questa fake news perché io non ho fatto nessun invito a cena a Barù, è vero che ci sentiamo”

La più grande delle sorelle Selassié ammette che si stanno sentendo, riaccendo le speranze dei fan. Ma precisa che ancora nessuno dei due ha fatto il proprio invito a cena. Jessica fa presente che entrambi hanno tanto impegni: “Non ci siamo mai invitati da nessuna parte”. E proprio per questo non c’è stato alcun rfiuto da parte di Barù e questo Jessica ci tiene a precisarlo.

Detto ciò, assicura ai fan dei Jerù che non appena ci sarà la possibilità si vedranno “anche in amicizia”. Sottolinea che si vogliono bene e che è giusto che il pubblico rispetti questo. Viene, però, fatto notare alla principessa che Barù avrebbe rivelato che tra loro è tutto finito. Ebbene, Jessica continua a mantenere accese le speranze dei fan.

“No guarda, sono certa di questo: lui non ha rilasciato questa dichiarazione. Le parole sono state travisate. Ti assicuro che non è così”

L’intervista va avanti con la Selassié che smentisce un’altra notizia. Barù è stato beccato in compagnia di una misteriosa ragazza e i fan dei Jerù hanno subito iniziato a farsi delle idee al riguardo. Riguardo a questo gossip, Jessica fa notare che il pubblico che li apprezza è molto affiatato e sta attento a ogni minimo dettaglio. “Ma devono stare tranquilli, quella era una sua amica”, dichiara la Selassié rassicurando tutti.

Pare non si trattasse di una cena galante e invita a fare questa domanda direttamente a Barù, in quanto non vorrebbe parlare per lui. Ribadisce ciò che lui nella Casa del GF Vip aveva già dichiarato. Non vuole che lei ci rimanga male per nulla: “Se io sono triste anche lui è triste”. Detto ciò, conferma che “è tutto tranquillo” e consiglia ai fan di stare tutto sereni “e come direbbe Barù ‘fate scorrere le acque lentamente'”.

Jessica prosegue rivelando che si sentono molto spesso, anche se per ora non c’è molto da raccontare. Barù continua indubbiamente a essere sempre molto premuroso con lei. Nonostante tutto, entrambi non sono frenati per quanto riguarda altre frequentazioni. Sono liberi di uscire con chi vogliono: “Se non dovesse essere… rimarremo buoni amici”. Con queste sue dichiarazioni, indubbiamente, Jessica riesce a infiammare il mondo del gossip!

Per quanto riguarda l’intera esperienza nella Casa di Cinecittà, la Selassié non ha cambiato idea su Katia Ricciarelli. Lei e Lulù, la quale oggi sta facendo preoccupare i fan, non sono mai andate d’accordo con il soprano, neppure Clarissa. Fuori, Jessica non ha alcun interesse a rivederla. Per quanto riguarda gli altri suoi ex coinquilini sente quasi tutti, attraverso una chat di gruppo.

Una vittoria simbolica per Jessica Selassié al GF Vip 6, che ha coronato un percorso che è stato fondamentale per aiutarla a mettere al primo posto se stessa. Non può non essere felice per il fatto che molte persone si siano riviste in lei e l’abbiano capita.