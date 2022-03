GF Vip, Lulù non sta bene. Clarissa rassicura, ma allerta: “Stiamo con lei”

La principessa Selassié non sarebbe addirittura in condizione di utilizzare i social network, secondo quanto fa sapere oggi Clarissa

Lulù Selassié sta poco bene. Queste le parole di Clarissa, che allarma e allo stesso tempo rassicura i fan. La principessa si svela sulla sua assenza dai social network, facendo sapere che c’è qualcosa che non va. La sorella Lucrezia pare che non sia in condizioni neppure di utilizzare Instagram. Allo stesso tempo, invita il pubblico che le segue a restare tranquillo, in quanto non si tratterebbe di qualcosa di grave. Cosa sta davvero accadendo? Al momento, non è possibile saperlo, ma sicuramente nelle prossime ore qualche dettaglio in più uscirà fuori.

“Siamo un po’ fuori dai social perché Lulù sta poco bene, sta poco in condizione per essere social e quindi stiamo con lei”

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 6 inizia così il suo messaggio, per far sapere ai fan il motivo della sua assenza sui social network. Jessica Selassié, vincitrice di questa sesta edizione del reality show, fino a pochi minuti fa aveva invece condiviso qualcosa sul suo profilo ufficiale di Instagram. Attraverso una delle sue ultime Stories è possibile capire che si trova in macchina. Forse, Jessica non è attualmente in compagnia delle sue sorelle, ma le sta raggiungendo.

“Perdonateci per l’essere poco attivi, non è nulla di grave, state tranquilli. Soprattutto tornerò a postare io da stasera e stasera Club House con Samu. Vi amo, grazie di tutto”

Conclude così il suo messaggio Clarissa. Solo ieri, Lulù condivideva con i fan la felicità di tornare a casa. “Finally going back home”, scriveva per segnalare il suo ritorno a casa. Dopo ciò, Lucrezia non ha più dato ulteriori notizie al pubblico che la segue. I fan comunque non dovrebbero preoccuparsi, in quanto non si tratterebbe di qualcosa di grave. Nel frattempo, anche Manuel Bortuzzo sceglie il silenzio.

Probabilmente, quando tornerà attiva sui social, Clarissa avrà modo di rispondere alla curiosità del pubblico e di spiegare cosa sta accadendo. Intanto, la relazione tra Lulù e Manuel Bortuzzo sta proseguendo a gonfie vele dopo il GF Vip 6. Per ospitare la Selassié, il nuotatore ha cambiato il suo appartamento a Roma e ora insieme sognano di formare una famiglia.

In questi giorni, Manuel ha anche parlato della loro prima notte insieme senza le telecamere! Per il futuro hanno tanti progetti di vita insieme e tutti sembrano tifare per loro. Probabilmente all’inizio in pochi avrebbero puntato su questa coppia. Lo sportivo appariva spesso scocciato dalle continue attenzioni di Lulù, tanto che in molti a lei consigliavano di lasciar perdere.

Ma la principessa, con tutta la sua determinazione, non si è mai arresa e l’amore ha avuto la meglio! Oggi Lucrezia e Manuel si dichiarano più innamorati che mai e sereni, al punto che non danno alcuno spazio alle paure o alle incertezze sul loro rapporto.