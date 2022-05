GF Vip, “Jessica è la mia ex fidanzata”. Barù perde il pelo ma non il vizio

Sebbene siano ormai passati due mesi dall’ultima puntata del GF Vip 6, il discusso rapporto tra Barù Gaetani e Jessica Selassié tiene ancora banco. Più volte lo chef ha chiarito di provare per la principessa etiope un affetto amichevole, spazzando via qualsiasi speranza dei fan sui “Jerù”. Lo ha fatto nello studio di Verissimo, così come in diverse altre occasioni. Ieri sera, però, l’ex gieffino è tornato a parlare della maggiore delle sorelle Selassié, in una maniera inedita.

Come di consueto, prima della messa in onda dell’Isola dei Famosi, si è tenuto l’appuntamento dell’Isola Party, il format di Mediaset Infinity condotto da Ignazio Moser e Valentina Barbieri. Anche Barù si è prestato a commentare le vicende dei naufraghi insieme ai “padroni di casa”.

Nel corso della trasmissione, lo chef, che di recente ha inaugurato il suo nuovo ristorante a Milano, ha ammesso che sarebbe partito ben volentieri alla volta dell’Honduras, per partecipare all’Isola. L’ex gieffino ha aperto le porte per un’eventuale prossima edizione, ad una condizione: rigorosamente al fianco Giucas Casella.

Ma a destare l’attenzione del pubblico, sono state le parole riservate verso Jessica. Pur ammettendo di provare solo amicizia per la vincitrice del GF Vip 6, Gaetani non si è mai tirato indietro nel fare ironia sulla sua ex coinquilina del loft di Cinecittà. E, anche in questa occasione, è tornato a parlare di lei.

Ignazio Moser e Valentina Barbieri hanno sottoposto Barù al gioco del Vippone Pixellato. Allo chef sono state dunque mostrate diverse immagini di alcuni gieffini, di cui è stato oscurato il volto, da far indovinare all’ospite della puntata. Tra loro, non poteva ovviamente mancare anche la foto di Jessica Selassié. Lo chef ha colto la palla al balzo per fare nuovamente ironia sulla principessa etiope, affermando:

“Questa è la mia ex fidanzata, la Jessica. Insomma, la mia ex, non so, magari siamo ancora fidanzati, nessuno lo sa. C’è un grande mistero dietro questa cosa.”

Una leggerezza che lascerebbe intendere che i due siano rimasti, tutto sommato, in buoni rapporti. Lo stesso non si può dire di quanto accaduto con altri concorrenti. In particolare, dopo gli sconti all’interno della casa più spiata d’Italia, Barù e Nathaly Caldonazzo hanno troncato qualsiasi rapporto. Anzi, l’ex gieffina lo ha addirittura bloccato sui social.