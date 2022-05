Nathaly Caldonazzo in confidenza. Il Grande Fratello Vip 6, durato per ben 6 mesi (record assoluto nella storia del reality show), si è concluso ormai da una sessantina di giorni. Eppure alcune dinamiche createsi all’interno della Casa più spiata d’Italia continuano a tenere banco. La showgirl romana, intervenuta a Radio Radio nella trasmissione “Non succederà” (il programma è condotto da Giada Di Miceli), ha fatto alcune interessanti confessioni su Lucrezia “Lulù” Selassié e Barù. Per la prima ha avuto parole dolci e di comprensione, per il secondo invece ha avuto esternazioni tutt’altro che tenere. I due, d’altra parte, già nel percorso fatto assieme al GF Vip, avevano avuto diversi scontri verbali.

Capitolo rottura Manuel Bortuzzo – Lulù Selassié. “Io – ha spiegato l’ex compagna del compianto Massimo Troisi – vivendo dentro la Casa avevo visto due ragazzi davvero innamorati. Ci sono rimasta malissimo”. In aggiunta ha dichiarato che la principessa, per via del naufragio sentimentale, è a pezzi. “Sto vedendo anche la sofferenza di Lulù perché vedo che soffre moltissimo. Ci siamo scritte, io la vedo distrutta e mi dispiace molto. Spero che torneranno insieme”, ha chiosato l’ex star de Il Bagaglino.

Spazio poi al retroscena relativo al nipote di Costantino della Gherardesca. Con Barù all’interno della Casa più spiata d’Italia, inizialmente, c’è stato del feeling. Addirittura si parlò di gelosia da parte di Jessica Selassié nei confronti di Nathaly (la princess ha sempre avuto und debole per Barù, non venendo però ricambiata). La situazione è poi cambiata in modo rapido, con lo chef e la Caldonazzo che si sono allontanati sempre più, arrivando in più frangenti a scontrarsi ed a cantarsele e suonarsele.

I loro rapporti, terminato il programma, sono migliorati? Assolutamente no. “Barù – ha puntualizzato la showgirl – non mi ha invitato all’inaugurazione del ristorante (l’esperto di vini ha da poco aperto un locale a Milano, ndr). Io l’ho anche bloccato sui social, quando sono uscita è stato il primo che ho bloccato su Instagram perché mi aveva deluso umanamente come persona“.

Nathaly Caldonazzo e il legame speciale con Antonio Medugno (ma c’è solo amicizia, nessuna love story)

Infine Nathaly ha chiarito in che rapporti è rimasta con Antonio Medugno. Con il giovane ha stretto un legame molto forte al GF Vip. Conclusa la trasmissione qualcuno ha persino parlato di flirt tra i due. La Caldonazzo ha smentito categoricamente tale ricostruzione, spiegando che con Antonio ha un ottimo rapporto di amicizia, che lo sente, ma che non c’è alcuna relazione sentimentale clandestina in corso.