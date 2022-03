GF Vip: Jessica a terra, ma Barù pensa a Soleil! La realtà è deludente

Tra Jessica Selassié e Barù al Grande Fratello Vip 6 sembra ormai che tutto sia naufragato. I fan dei Jerù dovrebbero farsene una ragione: pare che lui apprezzasse di più la compagnia di Soleil Sorge. Questo è ciò che si percepisce da una conversazione che ha avuto con Giucas Casella. L’amica speciale di Alex Belli ha perso al televoto contro Davide Silvestri. E mentre c’è chi pensa che non sia giusto questo risultato, qualcun altro è certo che le dinamiche della famosa soap opera abbiano solo distrutto il suo personaggio. Nella Casa di Cinecittà la sua assenza si sta facendo sentire, soprattutto nelle giornate di Barù!

Ebbene sì, il nipote di Costantino della Gherardesca dimostra di avvertire la mancanza della Sorge dentro quelle quattro mura. Allo stesso tempo, mette le distanze con Jessica. Il loro rapporto, caratterizzato da alti e bassi, ha fatto sognare molti telespettatori. Ma già si intuisce che fuori potrebbe non esserci alcun futuro per loro. Già ieri i Jerù hanno dato dimostrazione del fatto che ci sono troppe tensioni. Tra strategie e alleanze, Jessica e Barù si sono scontrati e tra loro c’è stata una vera dichiarazione di ‘guerra’ per le dinamiche che porteranno alla finalissima.

Manca poco a lunedì 14 marzo 2022, giorno in cui si spegneranno le luci della Casa più spiata d’Italia. Chi si contenderà la vittoria? In molti sperano di vedere Jessica trionfare, mentre Barù si trova ancora in sospeso visto che sta sfidando Manila Nazzaro al televoto. Nelle ultime ore, il gieffino appare nostalgico e abbastanza annoiato. Giucas Casella gli fa notare come nella Casa sia tutto calmo.

“Non c’è più niente da dire”, dichiara Barù al GF Vip 6, scocciato. Ma secondo Giucas ancora “non è detto”, altre dinamiche fino alla finalissima potrebbero presto nascere. Il nipote di Costantino della Gherardesca vorrebbe scuotere un po’ gli animi: “Quasi quasi faccio scoppiare una bomba”. E Casella, in questa circostanza, ricorda la presenza imponente di Soleil.

“Mi avrebbe aiutato a far passare il tempo”, risponde Barù. Con queste parole fa intendere che sente la mancanza della Sorge, che considerava sua alleata, insieme a Davide Silvestri e Giucas. In questa alleanza non c’era spazio per Jessica, che stamattina appare molto triste. Le immagini la vedono amareggiata e afflitta. I fan, preoccupati per lei, si chiedono se all’origine di questo suo malumore ci sia proprio la questione Barù. Sua sorella Lulù ha capito bene la situazione e ha tentato di aiutarla, ma senza risultato.

Nella serata di ieri, invece, la Casa è stata caratterizzata da un’atmosfera di festa. La Selassié si è divertita, scatenandosi in pista con Delia Duran, Sophie Codegoni e Lulù. Con la prima c’è stato un avvicinamento inaspettato. Prima della festa, la modella venezuelana aveva assicurato che a baciare Jessica sarebbe stata lei, invece che Barù.

E così è stato. La Duran si è avvinghiata alla principessa e ha tentato di baciarla. Ironicamente, Jessica è stata al gioco e così con Delia è scattato un bacio. Di certo non c’è stata la passione che la modella ha messo con Soleil, durante quel momento che ha fatto parecchio discutere.