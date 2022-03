GF Vip, Barù: urla fuori dalla Casa e con Jessica ora è guerra aperta

Giornata intensa per Barù al Grande Fratello Vip. L’esperto di vini ha avuto una sorta di resa dei conti con Jessica Selassié, con la quale ormai non pare esserci spazio per una conoscenza più approfondita: anzi l’amicizia che si era creata si sta sciogliendo come neve al sole, con accuse incrociate e frecciatine al vetriolo. Una specie di guerra aperta in vista della finale. Nelle scorse ore, infatti, c’è stato un duro confronto tra il nipote di Costantino della Gherardesca e la principessa, con l’uomo che ha fatto trapelare tutta la sua stizza per alcune dichiarazioni della ragazza relative a una sua presunta strategia per restare in gioco e staccare il pass per la finalissima di lunedì 14 marzo.

“Sei veramente insopportabile, dopo che mi insulti anche insopportabile. Veramente hai un coraggio… un bel coraggio”. Così Barù, in cucina, rivolgendosi a Jessica. “Mi rompo pure le pal..e”, la risposta per le rime della principessa che ha innescato una ulteriore, secca e caustica reazione del cuoco: “Sempre la scusa. La luna piena, c’hanno il ciclo. La festa delle donne. Ah, lei non ce l’ha la scusa del ciclo. È nervosa così. Di natura“. Jessica ha contro ribattuto, parlando con Giucas ma di fatto rivolgendosi a Barù: “Mi da fastidio che Barù debba prendersela per qualcosa per cui non mi ha dato la possibilità di spiegarmi“.

Quel “qualcosa” è l’insinuazione di “Jess”, che ha lasciato intendere che il nipote di Costantino della Gherardesca potrebbe aver allacciato un legame intenso con lei come pura strategia per restare nel reality. “Non c’è più amore. Non c’è mai stato. Quindi cosa devi spiegare?”, la staffilata di Barù che ha provocano un’altra risposta della Selassié: “Oltre a essere arrabbiata, visto che hai detto che non ti fidi di me, l’hai detto pure nella capanna, perché non mi conosci. Io di te mi fido, anche se non ti conosco bene. Allora, prima che noi parlassimo, è stato lecito avere dei dubbi… dopo però…”

“Jessica – ha contro replicato Barù – hai detto che io faccio la strategia… per cosa? Adesso te la faccio vedere io la strategia. Mi sembra un insulto alla persona, all’anima. Ai valori di una persona. Poi se non mi fregasse nulla magari non ci rimarrei nemmeno. Boh, la trovo un’offesa brutta, solo questo”.

A questo punto la giovane ha offerto delle scuse all’esperto di vini: “Senti, io ero arrabbiata, ok? Adesso mi sembra esagerato prendersela. Sei deluso. Ma secondo me non devi prendertela. Mi dispiace, ti chiedo scusa. Qui dentro le pensiamo tutte.” Il discorso si è chiuso con i due concorrenti più distanti che mai.

Grande Fratello Vip 6, urla fuori dalla Casa: Barù messo in guardia su Davide

Nel corso della giornata di martedì 8 marzo, delle persone hanno lanciato delle urla fuori dalla Casa del GF Vip, mettendo in guardia Barù circa l’atteggiamento di Davide. “Barù stai attento a Davide”, si è sentito. Qualcuno infatti crede che l’attore sia un doppiogiochista. “Ma andate a letto, andate a dormire!”, ha risposto Barù, non curandosi minimamente dei moniti, evidentemente avendoli ritenuti fuori luogo e non aderenti alla realtà.