Gf Vip, Ivan Cattaneo contro Monte: “Mi ha trattato come tratta Giulia Salemi”

Grande Fratello Vip, nuove dichiarazioni di Ivan Cattaneo: innamorato di Francesco Monte? Ecco la verità

Ivan Cattaneo al Gf Vip è stato decisamente un personaggio istrionico e interessante. Nella Casa, durante la sua permanenza, ha raccontato diversi momenti della sua vita presente e passata, riuscendo ad accattivarsi le simpatie del pubblico e dei suoi compagni. Tra questi, al Grande Fratello Vip, Ivan si è legato particolarmente a Francesco Monte. Dell’ex tronista aveva addirittura detto di essersi innamorato. Adesso che è uscito dalla Casa e che ha lasciato il compagno con cui stava prima del reality, Cattaneo di Monte pensa la stessa cosa? Ebbene, stando a quanto dichiarato a Chi, la sua visione delle cose (dopo essersi dichiarato) sarebbe adesso diversa.

Gf Vip, Ivan Cattaneo lancia una frecciatina a Monte e Giulia Salemi: “Francesco mi ha trattato come tratta Giulia Salemi”

Francesco Monte? “Mi stavo quasi innamorando di lui e gliel’ho detto. Da quel momento ha iniziato a trattarmi come tratta Giulia Salemi” ha esordito dicendo Ivan Cattaneo nella sua intervista. Affermazioni queste che hanno poi spinto il cantante a spiegare il significato delle sue parole. In che senso Monte lo ha trattato come Giulia? “Nel senso che mi trattava come tratta lei…” ha ribadito Cattaneo “Non benissimo diciamo!”. Ivan, ad onor del vero, non è il primo che critica l’atteggiamento di Monte nei confronti della Salemi (qualche settimana fa l’ex di Cecilia Rodriguez è pure finito al primo posto dei trend di Twitter per questo).

Francesco Monte e Giulia Salemi: nuove incomprensioni dopo la passione

Francesco Monte e Giulia Salemi, proprio quando sembrava che avessero finalmente trovato un punto di incontro, ieri hanno di nuovo litigato al Gf Vip. Dopo la diretta del lunedì sera, quando Fariba ha fatto il suo ingresso nella Casa, tra l’ex tronista e Giulia ci sono state nuove incomprensioni che, ancora una volta, li hanno portati allo scontro.