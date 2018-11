Francesco Monte al centro della polemica: sui social si scagliano contro di lui

Grande Fratello Vip, Francesco Monte il più criticato della serata: gli attacchi del pubblico contro di lui

Francesco Monte, proprio durante la diretta del Gf Vip, è finito in cima ai trend di Twitter Italia. Il suo nome, quindi, è stato uno dei più menzionati sui social stasera. Purtroppo per l’ex tronista, però, le parole e i commenti a lui indirizzati non sono stati per niente carini, anzi. Il pubblico attivo sul web non ha riservato sconti al gieffino che, ancora una volta, al centro della polemica c’è finito per via di alcune sue dichiarazioni. Cosa non è piaciuto agli utenti? Il fatto che lui continui oggi a definirsi un uomo all’antica a che usi certi termini parlando delle donne (in particolare di quelle che sono state e staranno al suo fianco in futuro).

Francesco Monte preso di mira sui social: l’ex tronista fortemente criticato durante la diretta del Gf Vip

“Un uomo che definisce esuberante una donna che vuole solo essere libera di dire quello che le passa per la testa non è uomo” ha scritto un utente su Twitter. “Francesco Monte con questo reality hai mostrato tutta la tua pesantezza” oppure “I ragazzi come Francesco Monte sono quelli da evitare sempre e comunque. Il rispetto della libertà altrui è la condizione necessaria” hanno aggiunto poi altri. Quelli appena citati, ovviamente, sono solo alcuni dei tweet che hanno ricevuto più like in queste ore. Volendo fare un bilancio generale, però, diciamo che questa non è stata una delle migliori serate per Francesco Monte.

Francesco Monte e Giulia Salemi stanno fingendo? Lory Del Santo dice la sua

Lory Del Santo, questa settimana, è apparsa molto critica nei confronti di Francesco Monte e Giulia Salemi. La regista, nello specifico, ha messo in dubbio il loro rapporto, insinuando che potessero far finta di volersi solo per piacere al pubblico. Stasera, però, tirata in ballo da Ilary Blasi ha voluto spiegare la sua posizione, ritrattando completamente la sua versione originale.“Fino ad ora sono stati veri” ha affermato la Del Santo “Hanno vissuto questa avventura con alti e bassi, proprio veri”.