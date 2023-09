GF Vip, Incorvassi e Giaele tuonano su Signorini: dura replica

Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia e Giaele De Donà hanno deciso di rompere il silenzio sulle dichiarazioni rilasciate da Alfonso Signorini sul cast del Grande Fratello Vip 7. Il conduttore ha rinnegato le sue stesse scelte, quelle prese sui concorrenti da far entrare nella Casa più spiata d’Italia durante la passata edizione. L’ha fatto a Verissimo e le sue parole non potevano di certo passare inosservate.

Il primo a esporsi è stato Daniele Dal Moro, il quale si è lasciato andare a un insulto su Twitter che pare essere indirizzato proprio ad Alfonso. Ed ecco che ora a parlare sono stati Tavassi e Micol, riconosciuti dal pubblico come gli Incorvassi. La coppia ha replicata durante un’intervista rilasciata al programma radiofonico Turchesando, di Turchese Baracchi. Ha inizialmente parlato Edoardo:

“Mi fa ridere che c’è questa ostentazione del fatto che ogni cosa che succede al Grande Fratello è tipo: Ohhh, perché questo è il Grande Fratello quello ‘normale’, ‘quello meglio’, cioè è tutto come per dire che quello dell’anno scorso è tutto da boicottare… Io penso che alcuni elementi (e mi ci metto in mezzo anche io perché ne ho fatte di cavolate eh)… però dare la colpa solo al cast mi sembra una cosa un po’ così, è tutto un insieme. Ma poi tutto il cast? Cioè dici che hai sbagliato una Milena Miconi che è una santa donna?”

A detta di Tavassi, non bisognerebbe fare di tutta l’erba un fascio. Nonostante questo, ci ha tenuto a precisare che ricorda benissimo che se oggi hanno una certa visibilità è anche perché proprio Signorini gli ha dato questa opportunità. Pertanto, Edoardo – che aveva già ottenuto il gradimento del pubblico attraverso L’Isola dei Famosi 2022 – non intende sputare nel piatto dove ha mangiato.

Subito dopo, anche Micol Incorvaia non ha nascosto di essere rimasta dispiaciuta per le dichiarazioni rilasciate da Alfonso sul cast del GF Vip 7:

“Non è una cosa che fa piacere, sicuramente non fa piacere. Lui ha detto: ‘abbiamo sbagliato il cast’, però capisci che quando parli di aver sbagliato il cast è come se imputassi una parte della colpa al cast, alle persone. Io avrei detto: ‘abbiamo sbagliato a mettere in risalto alcune cose piuttosto che altre, abbiamo sbagliato a gestire alcune situazioni’, semplicemente questo”

Un discorso lineare quello fatto dalla Incorvaia, che non ha dunque approvato le parole del conduttore. Intanto, la coppia ha nuovamente smentito di aver chiesto ai propri fan una cucina di 13mila euro in regalo. Per chi non lo sapesse, qualche mese fa, ha iniziato a circolare una voce: una coppia nata nella Casa di Cinecittà avrebbe chiesto un regalo così costoso ai telespettatori più affezionati.

Di recente, Tavassi con la sua ironia aveva già smentito che sono stati loro a fare questa richiesta. Ora Edoardo ha ammesso di aver riso per giorni con Micol per questa indiscrezione. Per l’ex gieffino questa è una follia, ma non sa “se è più folle chi inventa la storia o chi ci crede”. Per ironizzare sulla questione, i loro fan gli hanno regalato una cucina in miniatura: “Loro stanno sempre avanti”.

Oltre questo, Micol ha detto la sua sulla partecipazione di Oriana Marzoli alla versione spagnola del GF Vip. Proprio nella serata di ieri, la gieffina venezuelana ha regalato nuovi colpi di scena con Daniele Dal Moro. A detta, della Incorvaia Oriana avrebbe fatto bene a partecipare al reality, in quanto anche lei avrebbe detto subito sì a rifare un’altra esperienza del genere. Tavassi ha un’opinione differente:

“Io vorrei dire, ma come le va di rinchiudersi dentro? Vabbè la pagano, certo che le va. Dai, siamo usciti adesso dalla Casa e ti vai a rinchiudere?”

La Incorvaia ha anche parlato della litigata che questa estate Oriana e Daniele hanno avuto e che l’hanno vista protagonista. “Tutto quello che è stato detto su di me non corrisponde alla realtà, questo posso dirlo con certezza”, ha assicurato. Per quanto riguarda Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, che si sono lasciati, Micol ed Edoardo possono dire ben poco, in quanto non ne sanno quasi nulla.

Invece, Luca Onestini e Ivana Mrazova restano per loro “una grande incognita”. Tavassi, però, ha aggiunto: “Noi sappiamo tante cose, ma non ti diremo nulla. […] Però secondo si vedono, fanno gli eventi insieme”. Infine, Edoardo ha fatto notare che ormai la loro edizione è finita e che quindi non porta rancore verso nessuno. Pertanto, non si fa e non si farà problemi a vedersi, ad esempio, con Edoardo Donnamaria, solo perché i fan non sono d’accordo.

GF Vip, Giaele De Donà contro le parole di Alfonso Signorini

Intanto, anche Giaele De Donà ha deciso di esporsi sulle ultime dichiarazioni di Signorini a Verissimo, con un’intervista per Novella 2000:

“Ci sono stati momenti in cui si è esagerato, ma direi piuttosto che alcuni concorrenti sono stati troppo esaltati e per questo il risultato è stato deleterio. I blocchi in puntata durante i quali per ore si parlava soltanto di litigi e scontri, dando anche un’immagine distorta a chi stava guardando, non sono stati un bene né per noi né per il pubblico”

Detto ciò, Giaele ha assicurato di sentire molto la mancanza della Casa di Cinecittà. Lì dentro ha vissuto “una delle esperienze più incredibili” della sua vita. Per quanto riguarda il nuovo cast del Grande Fratello 2023 ha dichiarato:

“Questa edizione è molto diversa dalla nostra. I concorrenti sono più tranquilli e tanti di loro devono integrarsi nel gruppo. Nulla di strano, sono sicura che quando meno ce lo aspettiamo ne succederanno di tutti i colori”

Inoltre, Giaele ha assicurato che tutto procede bene con il marito Bradford Beck. Quest’ultimo per Tavassi è stato una delle scoperte più belle che ha fatto. Gli Incorvassi fanno il tifo per loro due e hanno confermato di vederli felici insieme.