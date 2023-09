Daniele Dal Moro vede Oriana al GF spagnolo: bestemmia e urla

Ieri sera, 19 settembre, su Telecinco è andata in onda una nuova puntata del Gran Hermano Vip, ovvero la versione spagnola del nostro Grande Fratello Vip. Com’è noto, Oriana Marzoli sta partecipando al programma spagnolo, solo pochi mesi dopo aver preso parte allo stesso format in Italia. Fino ad adesso, la sua permanenza non è stata affatto facile, soprattutto per la forte mancanza che la venezuelana sente per il fidanzato, Daniele Dal Moro. Proprio per questo, nella puntata di martedì il Gran Hermano Vip ha deciso di chiamare Dal Moro come ospite per poter farlo incontrare con la fidanzata.

La conduttrice, dopo aver parlato con l’ex vippone in studio, gli ha permesso di raggiungere la Casa, per poi metterlo in una gabbia d’oro in attesa della visita di Oriana. Tuttavia, per poter vedere il fidanzato, la Marzoli avrebbe dovuto pagare un prezzo molto caro: togliere ben 12mila euro dal montepremi finale comune. L’incontro, oltretutto, sarebbe stato di solamente tre minuti e ad ogni minuto in più sarebbero stati sottratti altri 4mila euro.

Una scelta veramente tosta per Oriana, che l’ha portata ad avere una vera e propria crisi. La venezuelana ha iniziato a piangere disperata e a urlare chiedendo di poter vedere Daniele. “Tre minuti per 12.000€? No tre minuti e basta no vi prego. Voglio vederlo per favore, vi prego, vi supplico, fatemelo vedere. Lasciatemi andare vi prego mi metto in ginocchio. Non posso pagare quei soldi di tutti per tre minuti. Mettetelo qui dentro come concorrente vi scongiuro. Questo non si fa non dovete farlo. Non posso farcela, non dovete farmi questo. Non mi importa un c***o di 12.000€ ma sono del montepremi”, ha esclamato tra singhiozzi e lacrime.

Oriana che scoppia a piangere perchè vuole Daniele come concorrente e non vederlo solo per 3 minuti. Non ce la faccio a vederla così ????#oriele pic.twitter.com/fdqrmCfO1m — sisonokevin (@Oriele__Era) September 19, 2023

Alla fine, la Marzoli ha deciso di rifiutare la proposta del programma, in modo da non togliere i soldi ai suoi compagni, la cui reazione non sarebbe stata sicuramente delle migliori. Quella di Oriana però non è stata una decisione presa a cuor leggero, tanto che è subito corsa alla porta che la separava da Daniele, iniziando a gridare per potersi far sentire da lui. “Amore sì sono io! Dove sei? Sei da solo lì dietro? Ti amo! Ascoltami, non mi odiare, ho deciso così perché non si può! Ti prego capiscimi”. Al che, Dal Moro ha risposto lasciandosi scappare persino una bestemmia e dicendo di capirla, ma di non riuscire a tornare a casa sapendo che stesse così male.

Daniele: “Mo spacco tutto”

Oriana: “Non mi odiare, solo l'ho fatto perchè non si può”

Daniele: “Si ho capito ma io non posso tornare a casa con te così, lo capisci Oriana?” Lui incazzato nero ma allo stesso tempo preoccupato per come sta lei.#orielepic.twitter.com/zWNWrFvmFS — sisonokevin (@Oriele__Era) September 19, 2023

Insomma, una vera e propria scena da film. Ma, non è finita qui. Daniele, venuto dall’Italia appositamente per poter vedere la fidanzata, non era stato messo al corrente della proposta diabolica che avrebbero fatto ad Oriana. Per questo, il veronese è diventato una vera e propria furia, tanto che il concorrente Alex Caniggia ha raccontato agli altri coinquilini che l’imprenditore avrebbe sbattuto violentemente contro la porta, minacciando di chiamare la polizia.

Subito dopo, lo stesso Dal Moro ha pubblicato una storia su Instagram in cui si vede Oriana in preda alle lacrime, scrivendo: “Non me ne vado da qui senza vedere Oriana! I sentimenti non sono un gioco”. In tutto ciò, la diretta del Gran Hermano Vip è stata censurata per molto tempo. Dopo diverse ore, poi, è stato possibile rivedere Oriana dormire nel suo letto, mentre, nel frattempo, Daniele ha improvvisamente cancellato tutte le sue foto con lei da Instagram. Cosa sarà successo ieri notte? Chissà…