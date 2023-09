Oriana Marzoli: “Daniele mi sposa, ho fatto il test di gravidanza”

Dove sta la verità e dove sta la finzione? La love story che vede protagonisti Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli appare sempre più tragicomica. Difficile comprendere dove finisce il gioco del gossip e dove comincia la relazione vera e e propria. Non si contano più le volte in cui i due si sono lasciati, o per lo meno hanno lasciato intendere di averlo fatto, salvo poi rispuntare assieme. Fatto sta che ora la venezuelana ha intrapreso una nuova avventura televisiva, Il Gran Hermano Vip, altrimenti detto Il Grande Fratello Vip in salsa spagnola.

Pochi giorni dopo che ha messo piede nello show, la vulcanica Oriana ha subito snocciolato degli aneddoti assai curiosi, spiegando che Dal Moro la vorrebbe sposare e che si è pure ritrovata a fare un test di gravidanza. A proposito di quest’ultima vicenda ha raccontato:

“Non è che avessi un vero ritardo, però mi sentivo molto strana. In quel momento non avevo le mie cose, ero tanto strana e avevo molta nausea, voglia di vomitare. E dicevo ‘mamma mia, oddio, che cosa mi succede’. Mia madre mi ha detto ‘non sarai mica incinta?’. Così ho fatto anche il test di gravidanza e poi anche l’esame del sangue nel caso il test avesse sbagliato. E devo confessarvi che non ho visto il mio fidanzato così spaventato dalla situazione”.

Insomma, la Marzoli non è incinta al momento, ma sembra che l’ex tronista di Uomini e Donne sia sbiancato soltanto al pensiero. Ma si prosegua. Oriana, che non si risparmia mai quando c’è da chiacchierare, ha aggiunto che Dal Moro, quando ha saputo che lei avrebbe partecipato al GF Vip spagnolo, non ha affatto preso bene la questione. “Per questa cosa che sono entrata in questo programma lui l’ha presa molto male“, ha confessato la venezuelana. Poi il colpo di scena, che naturalmente non poteva mancare. Daniele la vorrebbe sposare.

“Mi ha detto ‘quando esci ci lasciamo o ci sposiamo’. Poi mi ha detto ‘io ti sposo’. Questa cosa non me l’aveva mai detta prima. Mi ha anche detto di andare a vivere con lui. E cosa farò io? Andrò e lo farò anche di corsa. Prendo il mio Cocco e vado. Mi piace tanto Verona è una città splendida. Mi sento così a mio agio in quella città”.

Dulcis in fundo, le parole al miele della Marzoli indirizzate ai genitori del fidanzato:

“E poi i genitori di lui sono troppo carini. Con loro mi trovo benissimo. Solo un’altra volta nella mia vita ho avuto un rapporto così bello con i genitori di un mio fidanzato. Però ero piccola e avevo solo 17 anni. Lui era proprio il mio primo fidanzato. Comunque spero che mi facciano una sorpresa e che portino qui il mio ragazzo”.

Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli, quando il troppo stroppia

La coppia è nata durante il GF Vip 7. Finita l’avventura nel reality di Canale Cinque, Oriana e Daniele sono stati protagonisti di un tira e molla stucchevole durato più o meno l’intera estate. Naturalmente il tutto documentato sui social, compresi sfuriate, lamenti, frasi a effetto etc etc. A un certo punto pure il gossip nostrano li ha lasciati perdere perché il troppo stroppia e alcune manfrine sono belle quando durano poco.