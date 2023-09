Venezia, Oriana e Daniele tra baci e polemiche: caos sul red carpet

Venerdì, 8 settembre, si è tenuta la penultima giornata dell’80esima edizione della Mostra del cinema di Venezia. Come di consueto, anche oggi sono stati moltissimi gli influencer che hanno sfilato sull’ambito tappeto rosso: da Antonella Fiordelisi a Sophie Codegoni e Alessandro Basciano (nella prima apparizione dopo la crisi) fino a Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. Ad attirare l’attenzione sono stati particolarmente questi ultimi, soprattutto a causa di una presunta lite avvenuta sul red carpet. Come si vede in un video condiviso da TAG24, dopo aver percorso insieme la passerella (lei con una tutina argento luccicante e lui con un classico smoking), i due avrebbero avuto un malinteso con la sicurezza.

Da ciò che è stato possibile osservare nel filmato, pare che, prima di andare via, Oriana e Daniele abbiano cercato di avvicinarsi ai fan dietro le transenne, che continuavano a chiamarli per poter fare delle foto insieme. Tuttavia, la coppia è stata fermata dalla sicurezza, che non li avrebbe lasciati passare. Nel filmato si vede Daniele discutere con un addetto, per poi scusarsi con la folla per non essersi potuto fermare. Tuttavia, c’è da dire che sia Dal Moro che Oriana si sono mostrati sorridenti durante la conversazione con la security, dunque non è sfociata nessuna lite o scontro.

Ma, le polemiche non sono comunque mancate per la Marzoli e Dal Moro. Solamente poco più di una settimana fa, infatti, la venezuelana annunciava tramite un tweet l’ennesima fine della storia d’amore con il fidanzato. Ma, tempo 48 ore ed ecco che l’ex vippona è volata dalla Spagna fino in Italia, tornando subito insieme al veronese. Per questo, la presenza della coppia sul red carpet non è andata giù a diversi utenti, che li hanno accusati di fare tutto per ottenere hype e visibilità. D’altro canto, invece, i fan degli “Oriele” sono andati letteralmente in tilt, non riuscendo a nascondere il proprio entusiasmo nel vedere la coppia sul red carpet, tra baci ed effusioni varie.

A tal proposito, i due hanno parlato ai microfoni di TAG24 degli alti e bassi della loro storia, confessando di avere dei caratteri difficili, ma di non riuscire a separarsi definitivamente perché “l’amore è sempre più forte“. A questo punto, riuscirà a durare questa ritrovata pace tra Oriana e Daniele o ci sarà presto una nuova crisi? Chissà…