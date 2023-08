Daniele Dal Moro e Oriana, addio definitivo (forse): l’annuncio

È (di nuovo) giunta al capolinea la love story tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. Solo poche settimane fa era arrivata la notizia circa il ricongiungimento dei due ex gieffini: la stessa Oriana sul suo canale Mtmad aveva rivelato di essere tornata con l’ex tronista di Uomini e Donne.

Ora però la situazione sembra essere nuovamente precipitata e i due hanno deciso di separare le loro strade ancora una volta. Che sia quella definitiva? Ad annunciare l’ennesima rottura è stata la modella venezuelana che, pochi minuti fa, ha comunicato ai fan che la relazione con Daniele è giunta al capolinea tramite un post su Twitter: “E’ finita, ragazzi. Non sono una che dà spiegazioni a nessuno, ma parlo per tutti e due. Ci sono tanti motivi, ma nessuno è per mancanza di sentimento/amore. Quello c’è e pure tanto, ma purtroppo non tutto è come uno vorrebbe, quindi chiedo o chiediamo solo rispetto. Grazie sempre”.

L’ultima rottura tra Oriana e Daniele

Erano i primi di agosto quando era arrivata la notizia dell‘ennesima rottura tra i due ex gieffini. Anche in quel caso erano passate poche settimane dalla loro ultima riconciliazione, motivo per cui i fans della coppia non credono che la loro attuale separazione sia definitiva.

Come anticipato, a fine luglio sembrava che Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli fossero riusciti a mettersi definitivamente alle spalle le crisi e le guerre social che li avevano visti protagonisti nei mesi precedenti. I due ex gieffini sembravano più innamorati che mai e avevano addirittura programmato una vacanza insieme ma a quanto pare qualcosa è andato storto e, a inizio mese, è arrivata l’ennesima rottura.

Dopo aver annullato il viaggio i due hanno ripreso le ormai ben note mosse social: la modella venezuelana ha tolto il follow all’ex fidanzato e poco dopo l’ex tronista, un po’ a sorpresa, ha ufficializzato la rottura tramite un post su Twitter. Daniele aveva spiegato che quello sarebbe potuto essere l’addio definitivo tra i due: “Comunque ragazzi molto easy, visto che come al solito è stato reso tutto pubblico immediatamente. Io non voglio più stare con Oriana perché le decisioni che ha preso per i prossimi mesi della sua vita non combaciano con il mio ideale di relazione nonché di amore”.

Dalle parole dell’ex tronista pare che le ragioni della loro ultima rottura avessero basi lavorative: in quel momento Oriana era pronta a partire, forse per partecipare a un reality in Spagna, e Daniele non era assolutamente disposto ad affrontare una relazione a distanza. Motivazioni che poi si erano, a quanto pare, mostrate infondate dal momento che i due dopo poco erano riusciti a riconciliarsi e a tornare insieme.

Chissà se questa volta le motivazioni della rottura sono le medesime o c’è altro sotto. Al momento non è dato sapersi. Certo è che i fans iniziano a essere spazientiti e a non credere più alle affermazioni dei due. D’altronde come si dice? A forza di gridare al lupo, al lupo alla fine non ti crede più nessuno!